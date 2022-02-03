فريق هاس يعلن موعد الكشف عن كسوة سيارته لموسم 2022

كان فريقا ويليامز وهاس الوحيدين اللذين لم يعلنا بعد خططهما لموسم 2022، لكن العلامة الأمريكية أكدت أنها ستكشف كسوتها اللونية يوم غد 4 فبراير/شباط.

وأكد الفريق عبر تغريدة على تويتر خطته للكشف عن الكسوة الساعة 11 صباحاً بتوقيت غرينتش.

وستكمل سيارة "في.أف22" أولى طلعاتها على الحلبة مع بداية التجارب الشتوية في برشلونة، ما بين يومي 23 - 25 فبراير.

وسيتشارك سائقا الفريق ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين مهام القيادة خلال الأيام الثلاثة كذلك في البحرين منتصف شهر مارس/آذار، قبل أسبوع واحد من بداية الموسم على حلبة الصخير مع جائزة البحرين الكبرى.

وسيدخل فريق هاس الموسم الجديد على أمل العودة بشكل أفضل من موسمه الصعب في 2021، حيث فشل في تسجيل أية نقطة ليحتل المركز الأخير ضمن ترتيب بطولة المصنعين.

وكانت معاناة الفريق متوقعة الموسم الماضي بعد أن قرر عدم إدخال أية تحديثات على سيارته بهدف التركيز الكامل على سيارة 2022.

ميك شوماخر، هاس تصوير: صور موتورسبورت