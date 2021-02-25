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فريق هاس يُعلن موعد الكشف عن سيارته "في.اف-21"

أصبح فريق هاس آخر فرق الفورمولا واحد التي تُؤكّد خططها لإطلاق سيارات موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد، حيث سيكشف عن كسوته في 4 مارس المقبل.

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فريق هاس يُعلن موعد الكشف عن سيارته "في.اف-21"

في ظلّ تقدّم موسم إطلاق السيارات الجديدة بعد الكشف عن أربع سيارات من العشرة التي تُشارك في البطولة، بقي فريق هاس وحيدًا من دون الإعلان عن خططه.

واستغلّ الصانع الأمريكيّ وسائل التواصل الاجتماعيّ اليوم الخميس لتأكيد كشفه عن كسوته الجديدة لموسم 2021 في الرابع من مارس.

وسيدخل الفريق موسم 2021 مستهدفًا التعافي من موسم صعبٍ العام الماضي شهد اقتصاره على المركز التاسع في بطولة الصانعين برصيد 3 نقاط فقط.

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