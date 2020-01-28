فريق هاس يُعلن عن موعد الكشف عن سيارته لموسم 2020 في الفورمولا واحد

كان فريق هاس أوّل من يكشف عن كسوة سيارته الجديدة في العام الماضي، لكنّه اختار الانتظار حتّى الـ 19 من فبراير/شباط هذا العام للكشف عن سيارته "في.اف-20" وألوانها.

وسيتمّ الكشف عن السيارة على الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحليّ، قبل 15 دقيقة من الكشف عن سيارة ألفا روميو التي اختارت تأثير إطلاق سيارتها إلى حين انطلاق التجارب الشتويّة هي الأخرى.

ويُحافظ الفريق على تشكيلته المتكوّنة من كيفن ماغنوسن ورومان غروجان.

وكان فريق هاس قد بدأ الموسم الماضي بسقف توقّعات عالٍ على إثر أدائه القويّ في التجارب الشتويّة، قبل أن يتبيّن أنّ أداؤها غير ثابت في الموسم ولم توفّر التحديثات التي قدّمها الفريق أيّة إضافات تُذكر، ما ترك الفريق بنتيجته الأسوأ في بطولة الصانعين عندما اكتفى بالمركز التاسع ما قبل الأخير.

وكانت سيارة "في.اف-19" قد حملت اللونين الأسود والذهبيّ العام الماضي من خلال الراعي الرئيسيّ "ريتش إنرجي".

لكنّ الصفقة انتهت في سبتمبر/أيلول، ومن المرجّح أن يعود الفريق لاعتماد الألوان الأبيض، والأحمر والرمادي على سيارة 2020.

وبات فريق هاس ثامن الفرق التي تُحدّد موعد إطلاق سيارتها لموسم 2020، ليبقى بذلك فريقا ريد بُل وويليامز الوحيدين اللذين لم يُحدّدا بعد موعد إطلاق سيارتيهما.