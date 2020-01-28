تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق هاس يُعلن عن موعد الكشف عن سيارته لموسم 2020 في الفورمولا واحد

المشاركات
التعليقات
فريق هاس يُعلن عن موعد الكشف عن سيارته لموسم 2020 في الفورمولا واحد
28-01-2020

سيكشف فريق هاس عن سيارته الخامسة في بطولة العالم للفورمولا واحد مع انطلاق التجارب الشتويّة في برشلونة وفق ما أكّدته الحظيرة الأمريكيّة.

كان فريق هاس أوّل من يكشف عن كسوة سيارته الجديدة في العام الماضي، لكنّه اختار الانتظار حتّى الـ 19 من فبراير/شباط هذا العام للكشف عن سيارته "في.اف-20" وألوانها.

وسيتمّ الكشف عن السيارة على الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحليّ، قبل 15 دقيقة من الكشف عن سيارة ألفا روميو التي اختارت تأثير إطلاق سيارتها إلى حين انطلاق التجارب الشتويّة هي الأخرى.

ويُحافظ الفريق على تشكيلته المتكوّنة من كيفن ماغنوسن ورومان غروجان.

وكان فريق هاس قد بدأ الموسم الماضي بسقف توقّعات عالٍ على إثر أدائه القويّ في التجارب الشتويّة، قبل أن يتبيّن أنّ أداؤها غير ثابت في الموسم ولم توفّر التحديثات التي قدّمها الفريق أيّة إضافات تُذكر، ما ترك الفريق بنتيجته الأسوأ في بطولة الصانعين عندما اكتفى بالمركز التاسع ما قبل الأخير.

وكانت سيارة "في.اف-19" قد حملت اللونين الأسود والذهبيّ العام الماضي من خلال الراعي الرئيسيّ "ريتش إنرجي".

لكنّ الصفقة انتهت في سبتمبر/أيلول، ومن المرجّح أن يعود الفريق لاعتماد الألوان الأبيض، والأحمر والرمادي على سيارة 2020.

وبات فريق هاس ثامن الفرق التي تُحدّد موعد إطلاق سيارتها لموسم 2020، ليبقى بذلك فريقا ريد بُل وويليامز الوحيدين اللذين لم يُحدّدا بعد موعد إطلاق سيارتيهما.

المقال التالي
ريد بُل: ألبون يتحلى "بالكثير من الخصال المشتركة" مع فيرشتابن

المقال السابق

ريد بُل: ألبون يتحلى "بالكثير من الخصال المشتركة" مع فيرشتابن

المقال التالي

ويليامز تعيّن مهندسين من ريد بُل ورينو في مناصب تقنية

ويليامز تعيّن مهندسين من ريد بُل ورينو في مناصب تقنية
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة اسبانيا الكبرى

جائزة اسبانيا الكبرى

٢ مايو - ٤ مايو
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
سباق الأحد
الاثنين ١ ديسمبر
الاثنين ١ ديسمبر
19:03
23:45
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يُجدد عقده مع ريد بُل حتّى موسم 2023

2
فورمولا 1

هاميلتون وكوبتسا يُحافظان على نقاطهما في هوكنهايم بعد فشل استئناف ألفا

3
فورمولا 1

فريق هاس يُعلن عن موعد الكشف عن سيارته لموسم 2020 في الفورمولا واحد

4
فورمولا 1

بول ريكار: يُمكننا إجراء التعديلات على الحلبة في غضون "أربعة أيّام"

أحدث ملفات الفيديو

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب 04:09
فورمولا 1

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري 05:25
فورمولا 1

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي 03:17
فورمولا 1

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ 15:16
فورمولا 1

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون 06:05
فورمولا 1

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون

أحدث الأخبار

ويليامز تعيّن مهندسين من ريد بُل ورينو في مناصب تقنية
F1

ويليامز تعيّن مهندسين من ريد بُل ورينو في مناصب تقنية

فريق هاس يُعلن عن موعد الكشف عن سيارته لموسم 2020 في الفورمولا واحد
F1

فريق هاس يُعلن عن موعد الكشف عن سيارته لموسم 2020 في الفورمولا واحد

ريد بُل: ألبون يتحلى "بالكثير من الخصال المشتركة" مع فيرشتابن
F1

ريد بُل: ألبون يتحلى "بالكثير من الخصال المشتركة" مع فيرشتابن

بول ريكار: يُمكننا إجراء التعديلات على الحلبة في غضون "أربعة أيّام"
F1

بول ريكار: يُمكننا إجراء التعديلات على الحلبة في غضون "أربعة أيّام"

بولييه يستلم دورًا أكبر في هيكل جائزة فرنسا الكبرى
F1

بولييه يستلم دورًا أكبر في هيكل جائزة فرنسا الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.