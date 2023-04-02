فريق هاس يعترض على نتيجة سباق أستراليا

تحديث: تم رفض اعتراض فريق هاس وبالتالي لن يتم تغيير نتيجة سباق أستراليا.

بدا وكأن الفريق الأمريكي أحد أكثر المستفيدين من فوضى العلم الأحمر الثاني، حيث تقدم نيكو هلكنبرغ للمركز الرابع بعد إعادة الانطلاق، وذلك بسبب تعرض سائقي المقدمة للعديد من الحوادث.

ومع رفع العلم الأحمر الثالث، قرر الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" إعادة الانطلاقة مرة أخرى، لكن هذه المرة خلف سيارة الأمان التي استمرت حتى العلم المرقط.

لكن هذا القرار كان يعني كذلك إعادة الترتيب إلى ما كان عليه سابقاً، بالتالي أزعج عدة فرق ما يعني إعادة هلكنبرغ إلى المركز السابع.

بينما تم السماح للسائقين الذين تعرضوا للمشاكل وتراجعوا - من بينهم فرناندو ألونسو، لانس سترول وسيرجيو بيريز - لاستعادة مراكزهم السابقة.

وبينما لم يعلّق فريق هاس على أسباب الاحتجاج، لكن يبدو أن ذلك حول إعادة الانطلاقة التي كلفت هلكنبرغ مركزه.