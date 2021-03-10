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فريق هاس يُشغّل سيارته أخيرًا قبيل تجارب البحرين 2021
أصبح فريق هاس قادرًا أخيرًا على تشغيل محرّك فيراري على سيارته الجديدة اليوم الأربعاء قبيل انطلاق التجارب التحضيريّة لموسم 2021 في البحرين.
عادة ما تقوم الفرق بتشغيل محرّكات سياراتها الجديدة في مصانعها في أبكر فرصة ممكنة للتحقّق من الأنظمة قبيل الاختبار الأوليّ.
لكنّ فريق هاس لم يكن قادرًا على تشغيل وحدة طاقته في معقله في بانبوري نتيجة عدم قدرة مهندسي فيراري على السفر إلى المملكة المتّحدة.
لذات السبب لم يُكمل الفريق يوم تصويري ترويجي في المملكة المتّحدة، وعوضًا عن ذلك سيُكمل لفّاته الأولى عندما تنطلق التجارب الرسميّة في البحرين صباح الجمعة.
ونشر الفريق الآن مقطع فيديو يُظهر فيه أنّ خطط تشغيل السيارة سارت وفق ما هو مخطّطٌ له.
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فريق هاس يُشغّل سيارته أخيرًا قبيل تجارب البحرين 2021
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