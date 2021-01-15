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فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق هاس يشعر "بالفخر والمسؤولية" لإعادة اسم شوماخر إلى الفورمولا واحد مجدداً

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فريق هاس يشعر "بالفخر والمسؤولية" لإعادة اسم شوماخر إلى الفورمولا واحد مجدداً
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قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس أنّ إعادة اسم شوماخر إلى الفورمولا واحد مجدداً بدءاً من موسم 2021، عبر ضمّ ميك شوماخر، يمثل شعوراً "بالفخر والمسؤولية".

ترقى ميك شوماخر إلى الفورمولا واحد بعد إحراز لقب الفورمولا 2 العام الماضي، حيث سيقود مع فريق هاس بدءاً من موسم 2021 المقبل، إلى جانب الناشئ نيكيتا مازبين.

ويعني هذا أن ميك ابن بطل العالم سبع مرات مايكل شوماخر، سيُعيد اسم العائلة إلى الفئة الملكة بعد تسعة أعوام على اعتزال والده المشاركة في سباقات السيارات.

ويرى شتاينر أنه وبالرغم من "الفخر" بضمّ اسم شوماخر إلى سائقي الفريق، لكن ذلك يحمل مسؤولية كذلك.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "اسم شوماخر، عبر مايكل، بمثابة الأسطورة في الفورمولا واحد".

وأكمل: "العمل مع ابنه أمر رائع. إنه فخر لنا. أعتقد أنه وكفريق جديد، فإننا نرتكب الأخطاء وكذلك نقوم بأمور أخرى صحيحة، لكننا نقدم على الدوام أفضل ما لدينا".

وأردف: "تواجد ميك لهو فخر لنا، لكن ذلك يحمّلنا مسؤولية كذلك. أنا ذلك أعي تماماً".

وتابع: "سنقوم بأفضل ما بوسعنا للقيام بعملنا على أفضل وجه".

واختتم مؤكداً على أهمية لقب الفورمولا 2 الذي أحرزه ميك شوماخر: "إنه إنجاز كبير. وأعتقد أنه يقوي ثقته بنفسه خلال موسمه الأول كناشئ. إذ سيبقى على الدوام بطلاً في الفورملا 2".

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السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين ميك شوماخر
قائمة الفرق فريق هاس اف1
الكاتب خلدون يونس

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