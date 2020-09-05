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فريق هاس يسعى إلى عقدٍ لموسمَين مع كلا سائقَيه بدءاً من 2021

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فريق هاس يسعى إلى عقدٍ لموسمَين مع كلا سائقَيه بدءاً من 2021

كشف غونتر شتاينر مدير فريق هاس أنه يسعى لمواصلة الاستعانة بخدمات سائقَيه الحاليين في الفورمولا واحد، لموسمَي 2021 و2022 مع تواصل البحث في الخيارات المتاحة للموسم المقبل.

أجّل فريق قراره حيال التشكيلة المستقبلية من السائقين، وذلك حتى إكمال مفاوضات وتوقيع اتفاقية الكونكورد الجديدة، التي تمت الشهر الماضي.

ولم تبدُ العجلة على شتاينر الشهر الماضي حيال اتخاذ أي قرار للموسم المقبل يتعلق بسائقيه الحاليين رومان غروجان وكيفن ماغنوسن.

وضمن معرض كلامه في مونزا على هامش جائزة إيطاليا الكبرى، كرر شتاينر كلامه أنّ القرار حيال تشكيلة سائقي الموسم المقبل لم يُتخذ بعد، وأنه سيتكلم مع جين هاس مالك الفريق حول هذه المسألة في المستقبل القريب.

لكن، كشف شتاينر أنه يودّ ضمان بقاء التشكيلة الحالية للموسمين المقبلين، وذلك ضمن سعي الفريق الأمريكي لنقلةٍ سلسةٍ إلى الحقبة التالية التي ستنطلق تزامناً مع دخول القوانين الجديدة حيّز التنفيذ في 2022.

فقال في حوار مع قناة "سكاي سبورتس اف1": "كل شيء مطروح للنقاش حيال الموسم المقبل، لأن الأمر الوحيد الذي سأتناقش مع جين بشأنه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، يتمحور حول كيفية تقديم أفضل أداء ممكن".

وأكمل: "من ثم سنتخذ القرارات التي تناسبنا بالشكل الأمثل".

وتابع: "لكنّ هناك أمراً واحداً - من وجهة نظري - علينا ضمانه: أياً كان سائقا السيارة في 2021، يجب أن يواصلا في موسم 2022".

واسترسل: "نظراً لدخول القوانين الجديدة حيّز التنفيذ، إن كنا نعرف السائق جيداً، فستكون تلك ناحية إيجابية على الأقل. أياً كانت التشكيلة للموسم المقبل، يجب أن تبقى كما هي لموسمَين".

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واستطرد: "أنا ضدّ فكرة تبديل التشكيلة قبل 2022، مع سيارة جديدة وسائق جديد، إذ أن ذلك سيزيد من الصعوبات ولن يقلصها. ذلك هو رأيي. لا فكرة لديّ بعد حول من سيقود معنا في 2021 و2022".

ويمتلك هاس مقعدين من المقاعد القليلة المتبقية للموسم المقبل، إذ ينتهي عقد سائقيه غروجان وماغنوسن نهاية الموسم الجاري.

وبات السائقان زميلين ضمن صفوف الفريق منذ موسم 2017، إذ يشارك غروجان مع هاس منذ أولى مواسمه في الفورمولا واحد عام 2016.

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