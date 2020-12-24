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فريق هاس يستعد لموسم صعب في 2021

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فريق هاس يستعد لموسم صعب في 2021
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يرى غونتر شتاينر مدير فريق هاس أن العلامة الأمريكية تواجه موسماً صعباً آخر في 2021، لكنه يعتقد أن هناك إمكانيات للتحسن.

أكملت العلامة الأمريكية موسم 2020 بالمركز التاسع ضمن ترتيب بطولة المصنعين، حيث صعّبت مشاكل محرك فيراري من مهمة الفريق.

ومع بقاء القوانين كما هي تقريباً للموسم المقبل، فإن شتاينر لا يرى إمكانيات لتحسّن دراماتيكي خلال الفترة الشتوية.

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فقال: "أعلم أن الموسم المقبل سيكون صعباً. لكنني لا أدري مدى صعوبته".

وتابع: "لكن هناك الكثير من العوامل الخارجة عن إرادتنا، وآمل أن تتحسن الأمور بمرور الوقت".

ويأمل الفريق بإدخال المزيد من التحسينات على السيارة للموسم المقبل بالرغم من ذلك، لكن هذا يعتمد على كيفية سير الأمور في 2021.

فقال: "نحن نعمل بجدّ. من الصعب الحكم على مستوى التنافسية في هذا الوقت المبكر".

وأكمل: "قمنا بعمل جيد بما لدينا من موارد وميزانية، وآمل أن نتمكن من العودة بشكل أفضل".

وأردف: "العام المقبل سيكون صعباً، لأننا لم نطور السيارة بشكل تنافسي قوي. الحقيقة أننا علمنا بذلك منذ التجارب الشتوية في برشلونة".

واختتم: "نحن نحاول تقديم أقصى ما بوسعنا، لكنني لا أودّ تقديم أية وعود مسبقة، لأنني لا أعتقد أن الموسم سيكون رائعاً. لكننا وكما هو الحال دوماً، نقوم بأفضل ما يمكننا".

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الكاتب خلدون يونس

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