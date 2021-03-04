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فريق هاس يزعم أنّ تصميم العلم الروسي ليس نتيجة لتحكيم "وادا"

قال فريق هاس أنّه لم يُعدّل كسوة سيارته لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد نتيجة تحكيم مكافحة المنشّطات الذي يحظر نيكيتا مازيبين من التسابق بالعلم الروسي.

فريق هاس يزعم أنّ تصميم العلم الروسي ليس نتيجة لتحكيم "وادا"

فُرض حظرٌ على الرياضيين الروسيين في مختلف البطولات العالميّة من قبل محكمة التحكيم الرياضيّ في ديسمبر الماضي.

وتعلّق الحظر بفضيحة المنشّطات المدعومة من الدولة وعمليّة التغطية عليها ضمن الألعاب الأولمبيّة الشتويّة في 2014 على إثر عمليّة تحقيق موسّعة من قبل الوكالة العالميّة لمكافحة المنشّطات "وادا" التي اقترحت فرض حظرٍ بأربعة أعوام.

وأكّد اتّحاد السيارات الروسي في فبراير أنّ الحظر سيشمل البطولات القابعة تحت سقف "فيا"، ما يعني أنّ مازيبين غير قادرٍ على التسابق بالعلم الروسي هذا العام. كما يُمنع مازيبين من استخدام الشعارات والأعلام الوطنيّة، إلى جانب كلمة روسيا أو روسي على ملابسه.

وكشف فريق هاس عن كسوته الجديدة اليوم الخميس، حيث تخلّى عن الألوان البيضاء، والحمراء والرماديّة التقليديّة لصالح الأحمر، والأبيض والأزرق، وهي ألوان تتماشى مع ألوان العلم الروسي.

لكنّ غونتر شتاينر مدير الفريق قال أنّ التصميم كان مُخطّطًا له قبل أن يتبيّن أنّ تحكيم "وادا" سيشمل الفورمولا واحد، ما يعني أنّ هذا التصميم لم يكن بمثابة تحايلٍ على الحظر.

وقال شتاينر: "كلّا، لسنا نتحايل على أيّ شيء. توصّلنا إلى هذه الكسوة العام الماضي قبل أن يصدر كلّ هذا عن وادا في ما يخصّ العلم الروسي".

وأضاف: "من الواضح أنّه لا يُمكننا استخدام العلم الروسي كعلمٍ روسي، لكن يُمكننا استخدام الألوان على السيارة. في نهاية المطاف فإنّ الرياضيّ هو الذي لا يُمكنه إظهار العلم الروسي وليس الفريق. الفريق فريقٌ أمريكي".

وقال شتاينر أنّ الفريق تواصل مع "فيا" في ما يتعلّق بالكسوة قبيل الموسم الجديد، لكنّه زعم بأنّ الأمر لم يتطلّب موافقة على التصميم.

ولن يتمّ تصنيف مازيبين كسائقٍ روسي ضمن موسمه الأوّل في الفورمولا واحد، لكن يُتوقّع أن يتسابق تحت مسمّى "رياضي محايد من روسي" وفق ما تسمح به القوانين.

لكنّ صاحب الـ 22 ربيعًا قال أنّه لا يزال بصدد تحديد العبارات الدقيقة لما سيتمّ تصنيفه وفقه هذا العام.

وقال حيال ذلك: "أردت المشاركة في الفورمولا واحد طوال حياتي، منذ أن علمت بوجود الفورمولا واحد".

وأضاف: "لسوء الحظّ حدث كلّ هذا عندما حقّقت هدفي هذا العام. لا يعود الأمر لي لأقرّر في جميع الأحوال".

واختتم بالقول: "أنا في محادثات حاليّة بخصوص ما سيتمّ تصنيفي وفقه. لم يتمّ اتّخاذ قرارٍ بعد".

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