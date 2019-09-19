فريق هاس يُحافظ على تشكيلته من السائقين لموسم 2020

طالت غروجان، الذي انضمّ للفريق الأمريكي في موسم 2016 الكثير من الشائعات حول استمراره مع هاس للعام المقبل وسط تأديته المتذبذبة وتواجد بعض السائقين على الساحة أمثال نيكو هلكنبرغ لشغر مقعده.

ولكن تقرّر الإبقاء على خدمات غروجان للموسم المقبل إذ سيقود إلى جانب ماغنوسن في موسم 2020.

وقال السائق الفرنسي "لقد قلت دائمًا بأنّ رغبتي تتسم بالبقاء مع هاس ومواصلة البناء على إنجازات الفريق. منذ تواجدي هنا منذ البداية ورؤيتي للعمل الذي يقوم به جين هاس وغونتر شتاينر لجعل الفريق تنافسيًا، يُسعدني جدًا بطبيعة الحال مواصلة مشاركتي في ذلك".

وأضاف "كانت لحظة مميّزة بالنسبة لنا إحراز المركز الخامس في بطولة الصانعين العام الماضي خلال الموسم الثالث للفريق بالبطولة".

وتابع قائلاً "واجهنا تحدياتٍ هذا الموسم، إذ سنستفيد من تجربة العام الماضي والحالي للمضي قدمًا لعام 2020. أتطلع قدمًا للعمل مع كيفن وكافة الفريق ومواصلة رحلتنا معًا".

ما هو مستقبل هلكنبرغ؟

كان يُعتبر هلكنبرغ من أبرز المرشحين للانضمام إلى فريق هاس للعام المقبل مكان غروجان، إلّا أنه لا يمتلك خياراتٍ كثيرة متاحة، ولكن لعلّ أبرزها الانضمام لفريق ألفا روميو مكان السائق الإيطالي أنطونيو جيوفينازي.

ولكن وفي حال لم يجد الألماني مقعدًا له على شبكة الانطلاق، فإنّ صاحب الـ 32 ربيعًا لن يتواجد في سباقات الفئة الأولى بعد تسعة مواسم من المشاركات له بالبطولة.