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فريق هاس يتقبل "مخاطرة" التخلي عن تطوير سيارة 2021 

قال فريق هاس أنه تخلى عن تطوير سيارة موسم 2021 للفورمولا واحد، في خطوة اعترف بأنها تحمل بعض "المخاطر".

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فريق هاس يتقبل "مخاطرة" التخلي عن تطوير سيارة 2021 

اتخذ الفريق الأمريكي قراراً مبكراً بالتوقف عن استعمال موارده المحدودة، للانتقال مبكراً إلى العمل على سيارة موسم 2022 المقبل عند أول فرصة سانحة.

ويعني هذا القرار أنّ سيارة 2021 لن تشهد أية تطويرات طوال الموسم، بعد اكتمال التجارب الشتوية في البحرين.

وأشار غونتر شتاينر مدير الفريق إلى وجود مخاطر من مثل هكذا قرار، مع احتمال إنهاء موسم 2021 بالمركز الأخير في بطولة المصنعين.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نعم، هناك مخاطرة، لكن علينا تقبل مثل هذه المخاطرة. علينا فهم الصورة الأكبر على المدى الطويل، وليس القصير".

وأكمل: "لو نظرنا فقط إلى المدى القصير، حينها في 2022 سنقول: ’لماذا لم نعمل مبكراً على سيارة 2022، لأننا لن نتمكن من اللحاق بالمنافسين الآن’".

وأردف: "من الصعب للغاية اللحاق بالمنافسين مع موارد محدودة وسقف للميزانيات".

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بالمقابل، أوضح شتاينر أنّ الفريق مستعدّ لموسم صعب، فقال: "سيكون موسماً صعباً للغاية، نحن نعلم هذا".

وأكمل: "نحن مستعدون. سنبذل أفضل ما بوسعنا لهذا الموسم على المدى القصير والمتوسط كذلك. هذه هي خطتنا الحالية".

وحين سُئِل عن أهداف الفريق لموسم 2021، شدد شتاينر أن الهدف الأساسي هو اكتساب الناشئين ميك شوماخر ونيكيتا مازبين للخبرة.

فقال: "بالنسبة لي، النجاح هذا الموسم يعني اكتساب سائقينا للخبرة والاستعداد الجيد للمستقبل مع نهاية الموسم".

وتابع: "هذا هو النجاح بالنسبة لنا. سيتعلمان ويكتسبان الخبرة لعامٍ كامل، وتلك فرصة جيدة برأيي لأن الضغط لن يكون كبيراً على عاتقيهما مما لو كانا على متن سيارة جيدة".

واختتم: "نودّ الأفضل لهما. نأمل أن يتمكنا من حصد بعض النقاط هنا وهناك. لكن تلك ستكون مهمة صعبة للغاية".

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