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فريق هاس يتغيب عن بداية تجارب البحرين الشتوية

سيتأخر فريق هاس للفورمولا واحد على بداية التجارب الشتوية الثانية في البحرين، وذلك بسبب تأخر وصول معدات الفريق.

فريق هاس يتغيب عن بداية تجارب البحرين الشتوية

واجه الفريق الأمريكي أياماً مليئة بالتوتر بعد أن تأخر نقلُ المعدات في بريطانيا بسبب تأخر الطائرة الناقلة في مطار اسطنبول.

وبالرغم من وصول المعدات إلى الشرق الأوسط الليلة الماضية، لكن الفريق ما زال متأخراً لناحية التحضيرات لبدء التجارب الشتوية في البحرين.

ومع استعداد الفرق للتجارب بدءاً من يوم الاثنين، يخوض فريق هاس سباقاً مع الزمن لتجهيز كل شيء في الموعد.

حيث أكد متحدث باسم الفريق أن المعدات باتت أخيراً في البحرين، لكن الفريق لن يكون جاهزاً قبل حصة ما بعد الظهر يوم الخميس.

فقال: "نؤكد وصول المعدات مساء الأمس إلى حلبة البحرين. لكن التأخير سيؤثر على برنامجنا، ونحن نسعى الآن للتواجد في حصة ما بعد الظهر ليوم الخميس مع بيترو فيتيبالدي. ليس لدينا أية تفاصيل أخرى حالياً".

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يشار إلى أن الفريق أعلن سابقاً فض الشراكة مع سائقه الروسي نيكيتا مازبين والراعي الرئيسي شركة أورالكالي، على خلفية تداعيات الغزو الروسي لدولة أوكرانيا.

ولم يعلن الفريق رسمياً بعد عن السائق الذي سيقود بديلاً عن مازبين لبقية الموسم، حيث تشير التكهنات إلى أنطونيو جيوفينازي ونيكو هلكنبرغ كأبرز المرشحين.

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