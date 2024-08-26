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فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

فريق هاس يتّجه إلى مونزا بعد تسريح ممتلكاته من قبل المحكمة

تمّ الإبقاء على سيارتي ومعدّات فريق هاس للفورمولا 1 على حلبة زاندفورت في ظلّ انتظار أورالكالي تلقي مستحقاتها الماليّة على إثر إلغاء صفقة الرعاية بينهما.

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كيفن ماغنوسن، هاس

كيفن ماغنوسن، هاس

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

حصل فريق هاس على حريّة نقل سيارتيه ومعدّاته إلى مونزا بعد تأكيد أورالكالي تلقي مستحقاتها الماليّة التي يُعتقد بأنّها تبلغ 9 ملايين دولار وسيارة فورمولا 1.

لم يكن الفريق قادرًا على مغادرة هولندا بعد زيارة عدول التنفيذ والشرطة لخطّ الحظائر ضمن جائزة هولندا الكبرى مساء الخميس على إثر توجّه أورالكالي إلى المحكمة على إثر تخلّف هاس عن موعد يوليو النهائي لإرجاع بقيّة أموال صفقة الرعاية الملغاة.

وفي حين أشارت المحكمة السويسريّة سابقًا إلى أنّ الفريق كان ضمن مجال حقوقه لإنهاء الصفقة، فإنّه عليه أيضًا الإبقاء على جزء فقط من صفقة الرعاية البالغة قيمتها 13 مليون دولار.

لكنّ تأخّر وصول الأموال دفع أورالكالي للاستعانة بأمر محكمة في هولندا، وهو ما أخّر مغادرة شاحنات الفريق نحو مونزا في إيطاليا وبقائها في هولندا أمسٍ الأحد.

وجاء الإذن بالمغادرة بعد ظهر الإثنين عندما أصدرت أورالكالي بيانًا أعلمت فيه السلطات الهولنديّة بأنّها تلقت الأموال الآن وكذلك السيارة.

وكان فريق هاس قد أصرّ يوم الجمعة على أنّه أرسل الأموال، لكنّ وصولها تأخّر لأنّها عطلة نهاية أسبوع.

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