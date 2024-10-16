فريق هاس يبني أول جهاز محاكاة للفورمولا 1 بدعم من تويوتا

منذ الانضمام إلى الفورمولا 1 في عام 2016، عانى الفريق الأمريكي من الموارد المحدودة، ولكنه يهدف الآن إلى رفع قدراته التنافسية عبر الاستفادة من الخبرات التقنية التي تمتلكها تويوتا.

وعلى الرغم من تواصل شراكة هاس مع فيراري، يخطط الفريق لبناء أساس أقوى بفضل البنية التحتية والدعم التقني المقدم من تويوتا.

وستسمح هذه الشراكة الجديدة لـ هاس بإحداث تقدم كبير في نواحٍ هامة، خاصة في مجال المحاكاة.

فقد كان الفريق الأمريكي يعتمد حتى الآن على جهاز محاكاة فيراري في مارانيلو، ولكن بفضل هذه الاتفاقية، سيصبح الفريق مستقلاً عبر بناء جهاز المحاكاة الخاص به. كما سيحصل هاس على إمكانية الوصول إلى القدرات الهندسية لتويوتا، مما سيعزز من موارده التقنية ويزيد من إمكانياته.

حيث قال مدير فريق هاس، أياو كوماتسو، معلقاً على هذه المسألة: "من الواضح أن هذه الشراكة فرصة رائعة وخطوة منطقية جداً لفريقنا. من أجل البقاء ضمن حدود الميزانية، عليك التحلي بالكفاءة في التكلفة والوقت. ومع النموذج الحالي لدينا، كنا نعاني في هذا الصدد، وهذا يصعّب المنافسة علينا".

وأضاف: "إن جين (مالك الفريق) مصمم بشكل كبير على تطوير فريق الفورمولا 1. دائماً يسألني حول ما يمكن فعله لنكون أفضل، وكيف يمكننا أن نصل إلى المراكز الخمسة أو الستة الأولى بانتظام وأن ننافس على منصات التتويج. لذا لم يكن من الصعب إقناع جين بذلك".

من خلال الشراكة مع تويوتا، لن يكسب هاس الموارد التقنية فقط، بل فرصة السعي لتحقيق مراكز أعلى في منافسات الفورمولا 1. حيث أكد كوماتسو أن هذه الشراكة ليست مجرد مصدر للموارد، بل خطوة مهمة نحو فريق أكثر استقراراً ونجاحاً في المستقبل.

حيث قال كوماتسو: "اعتاد الجميع على رؤية هاس كفريق 'ضعيف' غير رسمي في الفورمولا 1، لكن من الصعب تحقيق النجاح بموارد محدودة".

واختتم: "ستسمح لنا هذه الاتفاقية مع تويوتا بأن نصبح جزءاً من بيئة تنافسية أكثر تساوياً".