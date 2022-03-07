فريق هاس يُؤكّد مشاركة فيتيبالدي في تجارب البحرين وعدم حسم هويّة السائق الرسمي

أعلنت الحظيرة الأمريكيّة نهاية الأسبوع الماضي عن فسخ عقد نيكيتا مازيبين وكذلك عقد راعيها الرئيسي أورالكالي بشكلٍ فوريق على خلفيّة غزو روسيا لأوكرانيا.

وجاء التخلي عن مازيبين ليترك الفريق أمام مهمّة مستعجلة لتحديد خططه لمن سيقود بجوار ميك شوماخر في بداية موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

ويلعب فيتيبالدي دور السائق الاحتياطي الرسمي لهاس، وتمّت الاستعانة به في آخر سباقَين من موسم 2020 عندما تعرّض رومان غروجان لإصابات في حادثه ضمن جائزة البحرين الكبرى.

لكن في حين أنّ هاس مالك الفريق قال بأنّ فيتيبالدي سيُشارك في تجارب البحرين، فإنّه يعي الحاجة لسائقٍ أكثر خبرة لبدء الموسم الجديد.

وبحديثه إلى وكالة "أسوسايتد برس"، قال هاس أنّ القرار الوحيد الذي اتُّخذ الآن هو خوض فيتيبالدي للتجارب.

وقال في هذا الصدد: "نحن ضمن عمليّة النظر في العديد من المرشّحين، وسنرى من سيكون متاحًا وما علينا التعامل معه، لكن سيكون لدينا سائقٌ بحلول يوم الأربعاء".

وأكمل: "سيتواجد بييترو داخل السيارة بالتأكيد، ذلك ما هو من أجل، إنّه سائق التجارب".

ويُعدّ أنطونيو جيوفينازي من أبرز المرشّحين للظفر بمقعد هاس، وذلك بعد أن فقد مقعده في ألفا روميو نهاية الموسم الماضي وانتقاله إلى الفورمولا إي.

ويبقى الإيطالي جزءًا من أكاديميّة فيراري، وكان من المنتظر أن يحضر السباقات التي لا تتضارب مع سباقات الفورمولا إي كي يُوفي بدوره كسائقٍ احتياطي لفريق فيراري.

وقد يختار فريق هاس الاستعانة به في جزء من الموسم، أو الاتّفاق على شروطٍ لعقدٍ كامل في حال كان قادرًا على الخروج من التزاماته في الفورمولا إي.

وبحديثه حول قرار التخلي عن مازيبين وأورالكالي، قال هاس أنّ هذا الانهيار في العلاقة لم يكن مقبولًا.

وقال: "كانت هناك الكثير من الانتقادات الحادة للغزو الأوكراني، وأصبح ذلك مخيفًا".

وأضاف: "لا يُمكننا التعامل مع كلّ ذلك، لا يُمكن لرعاتنا الآخرين التعامل مع كلّ ذلك".

وفي حين أنّ فقدان الراعي الرئيسي سيُوجّه ضربة ماليّة للفريق، إلّا أنّ هاس أصرّ على أنّ الفريق يملك موارد كافية للتعامل مع أيّ تأثير.

وقال: "دائمًا ما كانت علامة هاس هي الراعي الرئيسي، لا أعلم لماذا قال البعض أنّ الفريق أصبح روسيًا. دائمًا ما كانت علامة هاس أوتمايشن على السيارة".

وأكمل: "نحن على ما يرام. نحن بخير. نودّ الحصول على المزيد من الأموال بالطبع، لكنّنا بخير. سيُؤدّي هذا إلى حصولنا على عددٍ سلبي أكبر فقط".