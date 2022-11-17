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فريق هاس يؤكد ضم هلكنبرغ كسائق لموسم 2023

أكد فريق هاس عن ضم نيكو هلكنبرغ ليقود معه لموسم 2023 المقبل في الفورمولا واحد بديلاً عن ميك شوماخر، إلى جانب كيفن ماغنوسن.

فريق هاس يؤكد ضم هلكنبرغ كسائق لموسم 2023

سيقود صاحب الـ 35 عاماً بديلاً عن الألماني الشاب شوماخر، الذي أعلن الفريق كذلك عدم تجديد عقده.

وسيحظى هلكنبرغ بفرصة قيادة سيارة الموسم الحالي خلال تجارب بيريللي في أبوظبي إلى جانب الناشئ بيترو فيتيبالدي السائق الاحتياطي للفريق والذي سيقود السيارة الثانية.

وظهر اسم الألماني كمرشح بديل عن شوماخر في هاس منذ شهر سبتمبر/أيلول المنصرم، وكذلك أنطونيو جيوفينازي.

ويعتبر قرار ضم هلكنبرغ بديلاً عن شوماخر تبدلاً واضحاً في استراتيجية الفريق الذي كان يعتمد على تشكيلة من سائقين ناشئين في 2021، لكنه سيبدأ موسم 2023 بسائقَين يمتلكان خبرة كبيرة للغاية في الفورمولا واحد.

وأشار شتاينر إلى خبرة هلكنبرغ كعامل محوري وراء قرار ضمه لموسم كامل.

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فقال: "من الطبيعي أن أكون مسروراً جداً لترحيبي بضم نيكو هلكنبرغ كسائق لموسم كامل معنا".

وأكمل: "الخبرة والمعرفة اللتين يمتلكهما نيكو واضحة لنا، فقد شارك بأكثر من مائتي سباق، وسمعته حسنه للغاية كسائق ممتاز في التصفيات يمكن الاعتماد عليه".

وتابع: "تواجده إلى جانب سائق من عيار كيفن ماغنوسن بخبرته الكبيرة كذلك، يمنحنا تشكيلة قوية للغاية، نعتقد أنها ستساعد في دفع الفريق للأمام".

من جهته، قال هلكنبرغ: "أشعر أنني لم أترك الفورمولا واحد أبداً. أنا متحمس لهذه الفرصة للقيام بما أحبه حقاً، وأود توجيه الشكر إلى جين هاس وغونتر شتاينر على ثقتهما".

وتابع: "لدينا عمل ينتظرنا كي نتمكن من منافسة الفرق الأخرى ضمن منافسات الوسط، ولا أكاد أطيق صبراً للانضمام إلى المعارك مجدداً".

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