فريق هاس يؤكد ضم هلكنبرغ كسائق لموسم 2023
أكد فريق هاس عن ضم نيكو هلكنبرغ ليقود معه لموسم 2023 المقبل في الفورمولا واحد بديلاً عن ميك شوماخر، إلى جانب كيفن ماغنوسن.
سيقود صاحب الـ 35 عاماً بديلاً عن الألماني الشاب شوماخر، الذي أعلن الفريق كذلك عدم تجديد عقده.
وسيحظى هلكنبرغ بفرصة قيادة سيارة الموسم الحالي خلال تجارب بيريللي في أبوظبي إلى جانب الناشئ بيترو فيتيبالدي السائق الاحتياطي للفريق والذي سيقود السيارة الثانية.
وظهر اسم الألماني كمرشح بديل عن شوماخر في هاس منذ شهر سبتمبر/أيلول المنصرم، وكذلك أنطونيو جيوفينازي.
ويعتبر قرار ضم هلكنبرغ بديلاً عن شوماخر تبدلاً واضحاً في استراتيجية الفريق الذي كان يعتمد على تشكيلة من سائقين ناشئين في 2021، لكنه سيبدأ موسم 2023 بسائقَين يمتلكان خبرة كبيرة للغاية في الفورمولا واحد.
وأشار شتاينر إلى خبرة هلكنبرغ كعامل محوري وراء قرار ضمه لموسم كامل.
فقال: "من الطبيعي أن أكون مسروراً جداً لترحيبي بضم نيكو هلكنبرغ كسائق لموسم كامل معنا".
وأكمل: "الخبرة والمعرفة اللتين يمتلكهما نيكو واضحة لنا، فقد شارك بأكثر من مائتي سباق، وسمعته حسنه للغاية كسائق ممتاز في التصفيات يمكن الاعتماد عليه".
وتابع: "تواجده إلى جانب سائق من عيار كيفن ماغنوسن بخبرته الكبيرة كذلك، يمنحنا تشكيلة قوية للغاية، نعتقد أنها ستساعد في دفع الفريق للأمام".
من جهته، قال هلكنبرغ: "أشعر أنني لم أترك الفورمولا واحد أبداً. أنا متحمس لهذه الفرصة للقيام بما أحبه حقاً، وأود توجيه الشكر إلى جين هاس وغونتر شتاينر على ثقتهما".
وتابع: "لدينا عمل ينتظرنا كي نتمكن من منافسة الفرق الأخرى ضمن منافسات الوسط، ولا أكاد أطيق صبراً للانضمام إلى المعارك مجدداً".
ميك شوماخر يغادر فريق هاس نهاية موسم 2022
مكلارين تكشف عن كسوة لونية خاصة بجولة أبوظبي الختامية لموسم 2022 في الفورمولا واحد
أحدث الأخبار
ريد بُل تعترف بوجود "أخطاء" في أوامر الفريق خلال سباق البرازيل وتُدين الإساءات "الصادمة" تجاه سائقَيها
اعترفت ريد بُل بوجود "بعض الأخطاء" التي أدت إلى أوامر الفريق في سباق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد، لكنها انتقدت الإساءات "الصادمة" التي وُجهّت إلى سائقَيها.
بيريز: حادثة تصفيات موناكو "لم تكن متعمّدة"
نفى سيرجيو بيريز التكهنات التي تشير بأنه تعمّد التسبب بحادثة في القسم الثالث من تصفيات جائزة موناكو الكبرى هذا العام.
ساينز يطالب بمعاقبة السائقين المتسببين بالعلم الأحمر في التصفيات
طالب كارلوس ساينز بتوقيع عقوبات على السائقين الذين يُفسدون التصفيات في الفورمولا واحد عبر التسبب برفع الأعلام الحمراء أو الصفراء.
هاميلتون يتوقع عودة فيتيل إلى الفورمولا واحد بعد اعتزاله نهاية هذا الموسم
يعتقد لويس هاميلتون أن سيباستيان فيتيل سيعود إلى الفورمولا واحد في يوم ما بعد اعتزاله سباقات البطولة عقب جائزة أبوظبي الكبرى نهاية هذا الأسبوع.