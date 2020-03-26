فريق هاس يُؤكّد تعيين فيتيبالدي وديليتراز كسائقَي تجارب واحتياط

سجّل فيتيبالدي وديليتراز أوّل مشاركتين لهما في تجارب الفورمولا واحد مع هاس نهاية 2018، وكانا على اتّصال وثيق بالفريق في العام الماضي لدعم سائقَي السباق رومان غروجان وكيفن ماغنوسن.

ولعب فيتيبالدي دور سائق التجارب لصالح فريق هاس في 2019، بينما كان ديليتراز سائق المحاكاة الرسمي. وسيتشارك كلاهما هذا العام دور سائقَي التجارب والاحتياط لموسم 2020.

وقال غونتر شتاينر مدير الفريق: "كنّا ننوي لتقديم هذا الإعلام خلال جائزة أستراليا الكبرى مطلع الموسم، لكنّ الأحداث التي تجري في العالم حظيت بالأولويّة في ظلّ تواصل أزمة كوفيد-19".

وأكمل: "أثبت بييترو ولويس قدراتهما على مدار الأشهر الـ 12 الماضية ونحن مسرورون بتأكيد دوريهما كسائقَين رسميين للتجارب والاحتياط لفريق هاس".

وأردف: "كان عملهما في جهاز المحاكاة ثمينًا من دون شك في ظلّ مواجهتنا لتحديثات الموسم الماضي، ونحن متحمّسون لمواصلة تلك الشراكة في الوقت الحاضر مع وجود المزيد من الفرص لتوسيع تلك العلاقة مع الفريق في 2020 عندما نعود للعمل".

واختتم بالقول: "أتطلّع قدمًا لأراهما يُقدمّان الإضافة لبرنامج دعم سائقَي السباق رومان وكيفن وكامل فريق الهندسة وسيارة هاس في.اف-20".