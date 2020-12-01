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فريق هاس يُؤكّد تعاقده مع مازيبين لموسم 2021

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فريق هاس يُؤكّد تعاقده مع مازيبين لموسم 2021
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أكّد فريق هاس للفورمولا واحد ضمّه للروسي نيكيتا مازيبين ليكون أحد سائقَيه الأساسيين لموسم 2021.

من المتوقّع أن يتجاور الروسي مع ميك شوماخر، على أن يأتي الإعلان عن ضمّ الألماني في مرحلة لاحقة من عذا الأسبوع.

ويحتلّ مازيبين المركز الثالث في ترتيب بطولة الفورمولا 2 بالتوجّه إلى الجولة الختاميّة من الموسم في البحرين على المسار الخارجيّ، وذلك بعد أن فاز بالسباق الرئيسيّ في كلٍ من سيلفرستون وموجيللو.

وسيكون رابع سائقٍ روسي يصل إلى الفئة الملكة بعد كلٍ من فيتالي بيتروف، ودانييل كفيات، وسيرغي سيروتكين.

وكان صاحب الـ 21 عامًا قد أكمل تحضيرات مكثّفة تمهيدًا لخطوة انتقاله إلى الفورمولا واحد، وذلك بعد أن خاض تجارب مع فورس إنديا في 2016، إلى جانب إكماله للكثير من المسافات مع الفريق في 2017 و2018.

وقد ربطته علاقة جيّدة بمرسيدس منذ 2019، وفي حين أنّه أكمل يوم تجارب رسمي واحد مع الحظيرة الألمانيّة، فإنّه كان يختبر سيارات من عامين على حلبات مختلفة حول العالم، بما في ذلك البحرين وأبوظبي مؤخّرًا، كما تلقّى تدريبًا ومساعدة من ستوفيل فاندورن.

وقال غونتر شتاينر مدير فريق هاس: "أثبت نيكيتا قدراته في الفورمولا 2 هذا العام من خلال انتصارَين وعددٍ من منصّات التتويج ضمن موسمٍ ثانٍ قوي".

وأضاف: "تطوّر ليُصبح سائقًا ناضجًا وتدرّج ضمن الفئات الصغرى - حيث حلّ وصيفًا في بطولة الجي بي 3 في 2018 وتسابق في الفورمولا 2 في الموسمين الماضيين".

وأردف: "أنا متحمّسٌ لرؤية ما يُمكن لنيكيتا بلوغه في الفورمولا واحد ونتطلّع قدمًا لمنحه الفرصة للتنافس في أعلى المستويات في عالم رياضة المحرّكات".

من جانبه قال مازيبين نفسه: "لطالما كان هدف أن أصبح سائق فورمولا واحد حلمي منذ الصغر وقد تحقّق ذلك الآن. أقدّر ثقة جين هاس وغونتر شتاينر والفرق بأكمله. يمنحون سائقًا شابًا فرصة وأشكرهم على ذلك".

وأضاف: "أتطلّع قدمًا لبدء علاقتنا معًا على المسار وخارجه، وأحرص على مواصلة إثبات قدراتي بعد موسمي الثاني القويّ في الفورمولا 2".

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الكاتب مروان الوافي

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