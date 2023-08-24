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فريق هاس يؤكد بقاء ماغنوسن وهلكنبرغ ضمن تشكيلته للموسم المقبل

سيبقى كل من كيفن ماغنوسن ونيكو هلكنبرغ ضمن صفوف فريق هاس لموسم 2024 المقبل في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
كيفن ماغنوسن، نيكو هلكنبرغ، هاس

كان موسم 2023 الأول للألماني هلكنبرغ مع فريق هاس، بعد غياب عن المنافسات لموسم كامل، مدة 3 أعوام، لكنه شغل دور السائق الاحتياطي مع ريسينغ بوينت/أستون مارتن.

ويحتل السائقان حالياً المركزين 14 و18 ضمن الترتيب العام، بينما يقبع فريق هاس بالمركز السابع ضمن ترتيب بطولة المصنعين مع 11 نقطة، وذلك بعد نصف موسم طغت عليه مشاكل ارتفاع حرارة الإطارات رغم أن السيارة قدمت لمحات قوية في التصفيات.

حيث قال غونتر شتاينر مدير الفريق: "أعتقد أنه من العدل القول بامتلاكنا لسائقيين قويين للغاية هذا الموسم، ولا سبب يدفعنا لتغيير التشكيلة".

وأكمل: "نوعية أداء كيفن نعرفها بشكل جيد ضمن الفريق وأنا مسرور لمواصلته العمل تحت ألوان فريق هاس".

وأردف: "بالمقابل، لدينا نيكو الذي يمتلك ببساطة شعبية كبيرة وأثبت نفسه كعضو قيّم ضمن صفوف الفريق".

وأضاف: "إنه يقترب من سباقه رقم 200 في الفورمولا واحد، ونحن مسرورون للغاية لكوننا الفريق الذي يستفيد من خبرته الكبيرة تلك".

يشار إلى أن إعلان الكشف عن تشكيلة الفريق جاء على هامش اليوم الصحفي لجائزة هولندا الكبرى على حلبة زاندفورت.

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