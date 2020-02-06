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فريق هاس يأمل بالعودة للسكة الصحيحة بعد "عملية تعليمية حقيقية" في 2019

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فريق هاس يأمل بالعودة للسكة الصحيحة بعد "عملية تعليمية حقيقية" في 2019
06-02-2020

يأمل جين هاس مالك فريق هاس في الفورمولا واحد أن تعيد سيارة الفريق الجديدة "في.أف-20" العلامة الأمريكية إلى السكة الصحيحة بعد "عملية تعليمية حقيقية" خلال موسم 2019 المنصرم.

بات هاس أول فريق يكشف عن صور سيارته لموسم 2020 اليوم الخميس، حيث نشر عدداً من الصور المحوسبة لسيارته.

وتمثل سيارة "في.أف-20" عودة للفريق إلى ألوانه التقليدية، الأبيض، الأحمر والأسود، وذلك عقب الانفصال عن الراعي الرئيسي شركة "ريتش إنرجي" لمشروبات الطاقة.

وتراجع هاس من المركز الخامس ضمن بطولة المصنّعين لموسم 2018، إلى التاسع في موسم 2019، مسجلاً النقاط في خمس مناسبات فقطـ، إذ عانا سائقاه كيفن ماغنوسن ورومان غروجان مع السيارة.

حيث قال جين هاس على هامش الكشف عن سيارة الفريق الجديدة: "أنا مسرور برؤية السيارة تعود إلى ألوان هاس التقليدية المألوفة، إنها بالتأكيد كسوة لونية يميزها الناس".

وأكمل: "بصراحة، آمل أن تُعيدنا ’في.أف-20’ إلى السكة الصحيحة للأداء الذي ظهرنا عليه في 2018 حين أحرزنا المركز الثامن ضمن بطولة المصنّعين".

وتابع: "كان موسماً صعباً. لقد خضنا عملية تعليمية حقيقية (في 2019)، جميع فرق الفورمولا واحد مرتب بها في مرحلة ما".

واستكمل: "أنا واثق من أننا تعلمنا من تلك الدروس، وطبقنا تلك المعرفة في تصنيع ’في.أف-20’ كي تكون أكثر تنافسية".

وأردف: "من المهم بالنسبة لي أن نعود إلى المنافسة على تسجيل النقاط بشكل مستمر، نحن وبالتأكيد نمتلك القدرة وقد أثبتنا ذلك".

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من جهته، يشعر غونتر شتاينر مدير الفريق بأن الاستقرار في القوانين التقنية لموسم 2020 قد تساعد هاس على تفادي تكرار المشاكل نفسها التي واجهت الفريق العام الماضي.

فقال: "من المثير على الدوام مشاهدة تطوير سيارة فورمولا واحد جديدة، ومن دون شكّ فإن على ’في.أف-20’ تقديم الأداء الذي لم تنجح سابقتها به".

وأكمل: "ثبات القوانين التقنية لهذا الموسم يسمح لنا بتحسين فهمنا للسيارة بهدف إيجاد الحلول والتطبيقات للسيارة".

وتابع: "العام الماضي كان خطوة للخلف بالتأكيد، لكننا تعلمنا منها جميعنا".

وأضاف: "الجميع في الفريق اضطرّ لتقييم نفسه وفهم كيفية القيام بعمل أفضل. أنا أتطلع قدماً لمشاهدة السيارة الجديدة على المسار".

واختتم: "كما هو الحال على الدوام في التجارب، فإنك ترغب بالقيام بالكثير، ونحن مستعدون لإكمال الكثير من اللفات والتحقق من الموثوقية والسرعة، كي نكون على أتم الجاهزية للسباق في أستراليا".

يشار إلى أن الكشف العلني لسيارة هاس الجديدة سيكون يوم 19 فبراير/شباط الجاري قبيل انطلاق التجارب الشتوية الرسمية في اليوم نفسه.

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