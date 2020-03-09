فريق هاس لن يكرر أخطاء موسم 2019 المنصرم

قدم فريق هاس بداية قوية لموسم 2019، لكنه سرعان ما أضلّ طريقه واضطر للعودة إلى خصائص سيارته التي شارك فيها بسباق ملبورن الافتتاحي.

وقاد رومان غروجان وكيفن ماغنوسن سيارتين بخصائص مختلفة خلال النصف الثاني للموسم، وهو وضعٌ لم يكن سهلاً على الإطلاق بالنسبة للفريق.

واعترف شتاينر أن الفريق بات يتبع مقارنة مختلفة في الوقت الراهن.

حيث قال: "لن نكرر الأخطاء نفسها التي حصلت الموسم الماضي. أقول نعم وبالتأكيد هذا ما سيحصل. لقد فهمنا الدرس، ونحن نعمل بشكل مختلف بعض الشيء الآن".

وأكمل: "قد تحصل الأخطاء. لكنني أعتقد أننا تعلمنا دروسنا جيداً، لن نتجاهل ما تعلمناه، وسنواصل العمل على التحسّن".

وتابع: "لقد تعلمنا دروسنا. نحن متواضعون وسنحاول البقاء كما كنا منذ عامين. دعونا نتكلم عن وضعنا منذ عامين".

بالمقابل، أوضح شتاينر أن انطباعات السائقَين حيال سيارة 2020 خلال التجارب الشتوية كانت إيجابية ومشجعة.

فقال: "من الواضح أن السائق لا يكون مسروراً بشكل كامل على الإطلاق، خاصة عند التفكير بما حصل الموسم الماضي. لقد كنا مسرورين جداً من السيارة حينها، لكن انتهى بها المطاف في وضع غير جيد على الإطلاق".

وأكمل: "لذا، الجميع هنا يتوخى الحذر. نحن حذرون جداً فيما يتعلق بتوقعاتنا لهذا الموسم، لأننا لا نود أن ندعي أن كل الوضع جيد، ومن ثم يتهاوى كل شيء بشكل كامل".

وأردف: "لطالما كنا حذرين في عملنا. نحن نوعاً ما كالحصان الأسود في البطولة ونلعب بشكل مختلف بعض الشيء. قمنا بتغيير الكثير من الأمور كذلك".

واختتم: "نحن حذرون على الدوام، ونود أن نضمن قدرتنا على المنافسة، والوصول بأفضل تحضير ممكن إلى أستراليا (الجولة الافتتاحية)".