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فريق هاس لن يجلب أيّة تحديثات قبل تأمين ميزانيّة 2020

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فريق هاس لن يجلب أيّة تحديثات قبل تأمين ميزانيّة 2020
19-06-2020

قرّر فريق هاس عدم الإقدام على جلب أيّة تحديثات لسيارته لبطولة العالم للفورمولا واحد هذا العام إلى أن يكون متأكّدًا حيال المداخيل التي سيتحصّل عليها في موسم 2020 القصير.

في ظلّ اتّجاه الفورمولا واحد لبدء الموسم الجديد عبر جائزة النمسا الكبرى في 5 يوليو، لا تزال هناك الكثير من الضبابيّة المحيطة بعدد السباقات التي ستُقام وقدر العائدات الماليّة التي ستتحصّل عليها الفرق.

ودفعت تلك الضبابيّة فريق هاس لاتّخاذ القرار بعدم الالتزام بإنتاج أيّة تحديثات لسيارته في الوقت الحاضر، والانتظار حتّى التأكّد من قدر الأموال التي سيتحصّل عليها بحلول نهاية العام.

وبحديثه إلى مجموعة مختارة من وسائل الإعلام من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم" ضمن اتّصال فيديو اليوم الخميس، قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس: "لا نخطّط لأيّة تحديثات في الوقت الحاضر إلى أن نعلم بالضبط ما سيكون عليه الوضع على صعيد الميزانيّة هذا العام، وعدد السباقات التي سنخوضها".

وأكمل: "لا يُمكنني إنفاق مالٍ لا أعلم إن كنت سأتلقّاه أم لا. لا فائدة من فعل ذلك في الوقت الحاضر".

وأردف: "علينا نكون حذرين للغاية على صعيد ما نفعله، كونه من الواضح أنّنا نعلم أنّ المداخيل ستتراجع بتراجع عدد السباقات وكذلك عدم حضور الجمهور. لذا سأكون حذرًا للغاية إلى أن يصبح الوضع واضحًا".

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وفي حين أنّ التوقّف عن توفير التحديثات على السيارة سيعني مواجهة الفريق لخطر التراجع خلف منافسيه، يعتقد شتاينر أنّ الوضع الأسوأ سيكون الإفراط في الإنفاق والاكتشاف لاحقًا أنّ المداخيل ستكون أقلّ بكثيرٍ من المتوقّع.

وقال حيال ذلك: "تحتاج لاتّخاذ القرارات الآن. الأسوأ هو الإنفاق الآن ومن ثمّ تكتشف عدم وجود الأموال لإنتاج التحديثات. لن يُساعدك ذلك".

ومثلما اكتشف الفريق العام الماضي عندما أخلّت تحديثات منتصف الموسم بتأديته، فإنّ ذلك يعني إمكانيّة الاعتقاد المفرط بقدرة المكوّنات الجديدة على توفير النتائج، وذلك في وقتٍ يُمكن فيه تحقيق نتائج جيّدة من تحسين الحزمة القديمة.

وقال: "تعلّمنا الكثير حيال التحديثات. لا تكون مطلقًا بالضخامة التي تأملها. إذ بوسعك القيام بالكثير على السيارة الأوليّة هذه الأيّام. لذا من رأينا ليس من الضروري تقديم التحديثات تباعًا".

وأردف: "ما نحتاجه حقًا هو عدم ارتكاب الأخطاء. سيكون ذلك حاسمًا. لهذا السبب اتّخذنا قرار عدم المجازفة والتخطيط لشيء لا يُمكننا تحمّل تكاليفه".

وواصل شرحه بالقول: "سيكون أسوأ كونه لا يُمكننا حينها خوض السباقات الأخيرة. لن يمنحنا ذلك أيّ نقاط بالتأكيد".

واختتم: "لذا يتمحور كلّ شيء حول كيفيّة إدارة الشركة ونحن سعداء بفعل ذلك بهذه الطريقة. نعلم ما نحن بصدد فعله، ونحن سعداء بهذا القرار".

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