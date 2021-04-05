فريق هاس "لن يبذل أي جهد" أبعد من منافسة ويليامز في 2021

كانت العلامة الأمريكية قد كشفت قبل انطلاق السباق الافتتاحي أنّها لن تعمل على تطوير سيارتها الحالية بعد التجارب الشتوية في البحرين، بل ستنقل كامل الموارد المتاحة للعمل على تطوير سيارة موسم 2022.

وستتلقى سيارة هاس بعض التحديثات الصغيرة في إيمولا - السباق الثاني ضمن الموسم - لأنّها لم تكن جاهزة لجولة البحرين الافتتاحية، غير أنّ الفريق لن يضيف أيّة تطويرات جديدة لاحقاً.

وكان الفريق قابعاً أسفل الترتيب الزمني طوال أغلب مجريات جائزة البحرين الكبرى، وتأهل سائقاه ميك شوماخر ونيكيتا مازبين بالمركزين الأخيرين، وبفارق نصف ثانية عن أقرب سيارة ويليامز. وخلال السباق، تعرض مازيبين مباشرة إلى حادثة بعد الانطلاقة، بينما تمكن شوماخر من المواصلة لينهي المركز الأخير.

ويبقي شتاينر على آماله واقعيّة حيال ما ينتظر هاس، حيث أشار إلى أكثر ما يستطيع الفريق القيام به هو مساعدة السائقين على اكتساب خبرة جيدة في 2020.

حيث قال شتاينر: "أود القول أنه إن كان بإمكاننا نقل المعركة إلى ويليامز، فهذا كل ما سنعمل عليه".

وأكمل: "أنا إنسان واقعي جداً حيال الوضع. نحن لا نبذل أي جهد أبعد من ذلك".

واستكمل: "أعتقد أن أكبر ما يمكننا استخراجه من السيارة هو إعداد سائقينا أو تجهيزهما بشكل أفضل، منحهما الخبرة، وهذا ما نريد القيام به كي يكونا مستعدين عندما تتوافر لدينا سيارة أفضل، وهذه هي خطتنا لهذا الموسم".

غونتر شتاينر، مدير فريق هاس تصوير: صور موتورسبورت

وكان مازبين قد تعرض لعدة انزلاقات قبل خروجه المبكر من السباق، بينما انزلقت سيارة شوماخر أيضاً مع إعادة انطلاق السباق بعد سيارة الأمان، لكنه تمكن من المواصلة لينهي أول سباق له في بطولة الفورمولا واحد.

ويبدو شتاينر متفائلاً حيال تعلم سائقيه من أخطائهما، وبالتالي عدم تكرارها.

فقال: "أعتقد أنه عندما تنافس، يجب أن تتعلم كل شيء حول المنافسة".

وأكمل: "أعتقد أن كلاهما ضغطا دواسة الوقود بشدة، ثم خرجا على الحفف الجانبية أو شيء من هذا القبيل".

وتابع: "الأمر أن هذه السيارات قوية جداً كما تعلمون، وعندما يبدأ التسارع، تتلقى دفعة كبيرة ولا يمكنك التعافي بسرعة بعدها".

وأردف: "لذلك أعتقد أن هذا الأمر يُكتسب مع الخبرة. لا أعتقد أنهما سيكرران ذلك مرة أخرى".

واستدرك: "سوف ينزلقان مرة أخرى، لكن ليس بالطريقة التي رأيناها في البحرين".

واختتم: "كانت تجربة جديدة، ضمن السباق تحاول المنافسة مع السيارات الأخرى، وقد تكون متفائلاً أكثر من اللازم نوعاً ما".

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