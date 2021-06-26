فريق هاس لم يعلم بمشكلة مقعد شوماخر إلا من والدته

كشف شوماخر قبيل جائزة ستيريا الكبرى أنه كان يجلس بشكل غير مستوٍ خلال جولات موسمه الأول في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

وخرج الموضوع للعلن بعد أن صُوِّر شوماخر وهو في محادثة مطوّلة مع سيباستيان فيتيل حيث كانا يتفحصان مقعد فريقه هاس بعد جائزة فرنسا الكبرى.

لكن المشكلة ليست جدية بحيث تعيقه عن القيادة، وهو أمر كان يواجهه الألماني الشاب خلال مسيرته كناشئ كذلك.

لكن شتاينر أكد أنه لم يكن يدري بالمشكلة إلا عندما ذُكر الأمر في حوار مع كورينا شوماخر في بول ريكار.

وضمن معرض كلامه حيال المسألة، قال شتاينر: "في الحقيقة، المرة الأولى التي علمت بهذه المشكلة كانت من أمه في فرنسا".

وأكمل: "لم أكن على دراية بها، لكنني أعتقد أنه أمر جرى تضخيمه، لأنني أودّ تقديم مقعد جديد، لكنه بنفسه قال أنها ليست مسألة مستعجلة".

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن وميك شوماخر، هاس تصوير: فيا

وأكد شتاينر أن الفريق سيكون مسروراً بتأمين مقعد جديد للألماني بهدف حل المشكلة وضمان جلوسه بشكل مناسب تماماً.

فقال: "أعتقد أن وضعية جلوسه غير مستوية تماماً، ما يعني ربما أنه يتعرض لبعض الضغط أو شيء من هذا القبيل".

وأردف: "لكنه لا يجلس بزاوية 45 درجة، أو أن جسمه ليس بالوضعية المناسبة أو أن السيارة غير مستوية بالنسبة لطريقة جلوسه. لذا أعتقد أن هناك بعض الضجة حول الأمر لأن سيباستيان نظر إلى السيارة ومن ثم ظهرت قصة كبيرة عن الأمر، لكن لا مشكلة لديّ في ذلك".

واسترسل: "لكنني لم أكن أدري بالأمر حتى قالت لي والدته، لذا لا يمكن أن تكون تلك مشكلة كبيرة. سنقدم مقعداً له حالما يرغب بذلك".

وكشف شوماخر أن فيتيل قد تكلم مع والدته حيال وضعية جلوسه، حيث مزح بالقول أنه يجب عليه كسره كي يحصل على آخر جديد.

لكنه عقّب مازحاً: "سيكون من الصعب تأمين مقعد جديد خلال أسبوع، لذا لا تتبع نصائحي على الدوام!".