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فريق هاس للفورمولا 1 يعلن عن شراكة تقنية مع تويوتا

أعلن فريق هاس للفورمولا 1 عن شراكة تقنية مع تويوتا غازو ريسينغ، الذراع الرياضية للشركة اليابانية.

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نيكو هلكنبرغ، هاس

نيكو هلكنبرغ، هاس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

بموجب هذه الاتفاقية، ستصبح تويوتا "الشريك التقني الرسمي" لفريق هاس، حيث سيتبادلان المعرفة والموارد. وستوفر تويوتا غازو ريسينغ خدمات التصميم والتقنيات والتصنيع لفريق هاس في سباقات الجائزة الكبرى، بينما سيقدم فريق هاس خبراته التجارية مقابل ذلك.

وهناك عدة مجالات سيتعاون فيها فريق هاس مع تويوتا كجزء من هذا الاتفاق. حيث سيتضمن ذلك مشاركة سائقي تويوتا، والمهندسين، والميكانيكيين في اختبارات فريق هاس، مما يساعد الجميع على فهم تحديات سيارات الفورمولا 1 الحديثة في بيئة حقيقية.

بالإضافة إلى ذلك، سيقدم موظفو تويوتا الدعم لفريق هاس في تطوير الديناميكا الهوائية، فضلاً عن المساعدة في تصميم وتصنيع قطع الألياف الكربونية التي سيستخدمها الفريق في السباقات.

وكجزء من هذه الصفقة، ستظهر علامة تويوتا غازو ريسينغ التجارية على سيارات فريق هاس التي يقودها نيكو هلكنبرغ وكيفن ماغنوسن بدءًا من سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى في نهاية الأسبوع المقبل.

وقال آياو كوماتسو مدير فريق هاس، الذي كان يعمل على هذه الصفقة لعدة أشهر، إن هذه الشراكة تشكل لحظة مهمة لفريقه مع سعيه للتقدم في الترتيب.

وقال كوماتسو: "أنا متحمس جدًا لانضمام تويوتا غازو ريسينغ إلى فريق مونيغرام هاس للفورمولا 1 كشريك تقني. التعاون مع شركة رائدة في قطاع السيارات سيساهم في تطوير خبراتنا التقنية والهندسية، وهذا يعود بالفائدة على كلا الجانبين".

وتابع: "القدرة على الاستفادة من موارد وخبرات تويوتا غازو ريسينغ، مع الاستفادة من عملياتها التقنية والتصنيعية، ستكون عنصرًا حاسمًا في تطويرنا ورغبتنا الواضحة في زيادة قدرتنا التنافسية في الفورمولا 1".

وأكد كوماتسو أن هذه الشراكة قد حصلت على موافقة شريكتها طويلة الأمد، فيراري، التي تزودهم بالمحركات وعلب التروس وأجزاء أخرى. وفي وقت سابق من هذا العام، مدد فريق هاس عقده لاستخدام نفق الرياح الخاص بفيراري في مارانيللو.

وأضاف: "أنا سعيد جدًا بدعم الفورمولا 1 وشريكنا اطويل الأمد، سكوديريا فيراري، في تشكيل هذه الشراكة التقنية الجديدة التي تهدف إلى تحقيق نجاح مستمر في مساعينا في الفورمولا 1".

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من جانبه، قال رئيس تويوتا غازو، تومويا تاكاهاشي، إن هذه الاتفاقية ستعود بالفائدة على تطوير شركته.

وقال تاكاهاشي: "بالتنافس إلى جانب فريق مونيغرام هاس للفورمولا 1 في قمة رياضة السيارات، نهدف إلى تطوير السائقين، والمهندسين، والميكانيكيين، مع تعزيز قدرات فريق هاس للفورمولا 1 وتويوتا غازو ريسينغ. ونسعى للمساهمة في رياضة السيارات وصناعة السيارات".

وتتنافس تويوتا غازو ريسينغ حاليًا في بطولة العالم للراليات، وبطولة العالم للتحمل، وبطولة العالم للراليات الصحراوية. ويتمركز مقرها الأوروبي في مدينة كولونيا، الذي كان المصنع الأصلي لفريق تويوتا للفورمولا 1 الذي شارك في البطولة من 2002 إلى 2009 قبل انسحابه دون تحقيق فوز.

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