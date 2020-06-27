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فريق هاس لا ينفي استقدام سائقين مدفوعين

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فريق هاس لا ينفي استقدام سائقين مدفوعين
27-06-2020

كشف غونتر شتاينر مدير فريق هاس للفورمولا واحد أنه لم يحسم قراره بعد حيال تشكيلة موسم 2021، لكنه لا ينفي إمكانية استقدام سائقين مدفوعين.

شارك هاس بتشكيلة ثابتة من رومان غروجان وكيفن ماغنوسن منذ دخوله البطولة موسم 2017، لكنه تراجع إلى المركز التاسع ضمن ترتيب بطولة المصنعين العام الماضي.

ومع التغييرات الكبيرة في سوق السائقين التي بدأها إعلان فيتيل ترك فريقه فيراري الموسم المقبل، تتالت أخبار الانتقالات لتشمل كارلوس ساينز الذي انتقل إلى الحصان الجامح، بينما تأكد ضمّ دانيال ريكاردو إلى مكلارين.

لكن هاس لم يعلن بعد تشكيلته لموسم 2021، حيث أوضح شتاينر أن تركيزه ينحصر في مواجهة عواقب جائحة فيروس "كورونا" وتأجيل انطلاقة الموسم.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن سوق السائقين انطلق مبكراً هذا الموسم مع سيباستيان وفيراري، وبدأ كل شيء مبكراً، لكن الأوضاع هدأت الآن".

وأكمل: "لم نتناقش في أي شيء بعد، حتى لم نبدأ الكلام حول السائقين. نود العودة إلى السباقات".

وتابع: "أمامنا الكثير من الأمور العالقة بحاجة لحل في هذه الفترة، لذا فإن أقل أولوياتنا حالياً مسألة السائقين، بصراحة".

وأردف: "في الوقت الراهن، ليس لدي جواب على هذا السؤال".

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وطوال مسيرته في البطولة، لم يعتمد فريق هاس على التمويل القادم من السائقين لدعم ميزانيته، سواء مع غروجان أو ماغنوسن.

حيث كشف ماغنوسن في مقابلة مع جريدة  "بي.تبي" الدنماركية منذ عدة أشهر أنه ولو سار هاس في طريق السائقين المدفوعين، لما كان قادراً على ذلك ولم يكن ليرغب بمثل هذا.

وحين سُئِل إن كان هاس سيفكر بضم سائقين مدفوعين، ردّ شتاينر: "لم نناقش مثل هذه المسألة".

وأكمل: "لم نناقش مسألة السائقين، ما يعني أننا لم نناقش بعد مسألة السائقين المدفوعين، أو غيرها".

واختتم: "أنا لا أنفي ولا أؤكد أي شيء. لم نناقش هذه المسألة مع السيد هاس بعد".

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