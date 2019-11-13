فريق هاس لا يكاد يطيق صبراً كي ينتهي موسم 2019 "السيء"

عانى الفريق الأمريكي في التأقلم مع إطارات بيريللي طوال الموسم نظراً لصعوبة إيصالها إلى نافذة العمل المثالية، ما أدى إلى تراجع سائقيه كيفن ماغنوسن ورومان غروجان في الترتيب، فيما يبدو أن تقديم حلّ على المدى القصير مهمة مستحيلة.

حيث قال شتاينر: "الوضع صعب في الوقت الراهن. الأمر أشبه بأن تكون فريقاً لكرة القدم من 11 مدافعاً ومن دون أي مهاجم. والكلّ يهاجمك. لا يمكنك القيام بأي شيء".

وتابع: "مهما كانت الاستراتيجية التي تتبعها ستكون خاطئة، لأنك تتراجع إلى الخلف".

وأردف: "لا يمكننا القيام بأي شيء. نحن جالسون فقط كهدف سهل أمام جميع المنافسين".

بالمقابل، يعتقد فريق هاس أن قد وصل إلى سبب مشاكله هذا العام، وأنه قادر على إصلاحها مع سيارة موسم 2020.

فقال شتاينر: "آمل أن نتمكن من فتح كتاب جديد وليس فقط صفحة جديدة. بالنسبة لي، لن أفكر في موسم 2019 وسأنسى ما حصل فيه".

وأكمل: "ربما تقدّر الأيام الجيدة الماضية عندما تمرّ بأوقات عصيبة. لا بد أن تعاني كي تقدّر الوضع الجيد الذي كنتَ فيه".

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من جهته يرى ماغنوسن أنه من الضروري ألا يقسو الفريق على نفسه، وأن يتذكر مقدار التقدم الذي أحرزه منذ موسم 2016.

فقال: "عانينا من موسم غير جيد وذلك لم يكن بالأمر الرائع، لكننا أنهينا بالمركز الخامس ضمن ترتيب المصنعين العام الماضي".

وأكمل: "ذلك كان أمراً مثيراً للإعجاب، أن ننجح بذلك في عامنا الثالث فقط".

وتابع: "تورو روسو لم تتمكن من ذلك على الإطلاق، لم يحرزوا المركز الخامس أبداً. لذا نحن حققنا بالفعل أكثر من تورو روسو. أعتقد أن ذلك مثير للإعجاب بشكل هائل".

واختتم: "الناس سرعان ما تنسى بسرعة. نود إنجاز المزيد على الدوام، لكن في بعض الأحيان من الجيد التوقف والنظر إلى ما حققناه".