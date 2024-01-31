فريق هاس لا يزال يلاحق الأجوبة حيال مشاكل الإطارات في الفورمولا واحد
بات فريق هاس يفهم جزءاً "كبيراً" من مشاكل الإطارات التي عانى منها خلال موسم 2023 المنصرم في الفورمولا واحد. لكن العلامة الأمريكية اعترفت بعدم فهم المشكلة فهماً دقيقاً بعد.
أمضى الفريق الأمريكي معظم موسم 2023 في محاولات متواصلة للوقوف على أسباب تأخر سيارته VF-23 في السباقات رغم أدائها الجيد خلال التصفيات.
ولم تقدم تحديثات جائزة الولايات المتحدة لتحسين الخصائص الانسيابية، إجابات واضحة حول الاتجاه الذي يجب اتباعه، لينتهي الأمر بالسائقين كيفن ماغنوسن ونيكو هولكنبرغ بقيادة سيارتين بتصميمين مختلفين للهيكل.
لكن ومع استعداد الفريق لإطلاق سيارة 2024، كشف أياو كوماتسو، المدير الجديد، أن معظم التركيز خلال الفترة الشتوية كان منصباً على معالجة مشكلة الإطارات التي لم يتم حلها بشكل كامل.
"لا أعتقد أننا نفهم كل شيء"، اعترف كوماتسو. وأضاف: "أعتقد أننا نفهم جزءاً كبيراً من المشكلة، لكن الدليل الوحيد على ذلك هو إمكانية تصميم سيارة بوسعها التعامل مع المشكلة".
وأردف: "لا أفضّل القول أننا نفهمها بنسبة 100%. فهذا ليس صحيحاً. لكن لدينا فهم جيد للسبب والمواضع التي يجب التركيز عليها".
محاولة معالجة مشاكل تآكل الإطارات بشكل كبير في السباقات ليست ظاهرة جديدة بالنسبة لسيارة هاس، حيث واجهت مشاكل مماثلة سابقاً، مثل موسم 2019 عندما عانت من مشاكل تحمية الإطارات.
وأوضح كوماتسو، الذي يعمل مع هاس منذ تأسيسه، أن هناك عوامل أخرى قد تتمثل في كيفية تكامل أقسام الفريق المختلفة مع بعضها البعض.
حيث قال: "ما بين 2019 إلى 2023، اختلف البرنامج تماماً".
وأكمل: "إذا لم نعمل بطريقة متكاملة تماماً، ونتواصل بشكل صحيح بين قسم الانسيابية في إيطاليا وقسم الإطارات في المملكة المتحدة، فستكون تلك مشكلة".
واختتم: "هذا هو الاتجاه الذي سأركز على تحسينه. نحن نريد العمل كفريق واحد".
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