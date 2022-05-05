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فريق هاس "لا يأبه" لانتقادات منافسيه

قال سايمون ريستا المدير التقني لدى هاس أن الفريق لا يعير اهتماماً لانتقادات منافسيه حيال سيارته في الفورمولا واحد، بل يركز جُلَّ الاهتمام على تحسينها.

فريق هاس "لا يأبه" لانتقادات منافسيه

وخاض الفريق الأمريكي بداية جيدة لموسمه في 2022، حيث باتت السيارة قادرة على التأهل إلى القسم الثالث من التصفيات والمنافسة على النقاط.

وبعد موسم 2021 الصعب الذي انتهى بتذيّل الفريق لترتيب المصنعين نظراً لعدم تطوير السيارة مطلقاً، يبدو أن العلامة الأمريكية بدأت تحصد ثمار العمل المتواصل.

لكن نجاح الفريق جذب انتقادات منافسيه، حيث رُفعت علامات استفهام كثيرة حيال علاقة هاس بـ فيراري وتأثير ذلك على تحسن الأداء.

إلا أنّ ريستا لا يرى أية ضرورة للقلق حيال تلك الانتقادات.

فقال: "بصراحة، أنا أهتم بعملي فقط، والعمل الذي نقوم به يتمحور حول تقديم أفضل سيارة ممكنة لسائقينا".

وأكمل: "كل تلك الأمور بعيدة عن مجال عملي. نعلم القوانين التي يجب التقيد بها ونحترمها، ونمضي قدماً".

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تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أشار ريستا إلى وجود بعض التشابهات التصميمية بين سيارتي هاس وفيراري، لكنه يعتقد أن هناك الكثير من النماذج التصميمية المتكررة بين سيارات الفرق الأخرى.

فقال: "لو نظرنا إلى الصور لوجدنا الكثير من التشابه بين السيارات".

وأردف: "أعتقد أن البعض لم يكن يتوقع مثل هذا الأداء من فريق في منتصف الترتيب مثلنا. لكن هذه هي الحياة. نحن نضغط لتقديم أكبر أداء ممكن والقيام بعملنا لتحسين السيارة".

واختتم: "ما زالت هناك إمكانيات في السيارة يمكننا الاستفادة منها خاصة وأننا ما زلنا في السنة الأولى من تطبيق القوانين الجديدة".

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