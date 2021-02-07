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فريق هاس قد يستعين بخدمات غروجان أو ماغنوسن إن احتاج سائقاً احتياطياً

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فريق هاس قد يستعين بخدمات غروجان أو ماغنوسن إن احتاج سائقاً احتياطياً

قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس أنه لا ينفي إمكانية التواصل مع سائقيه السابقين كيفن ماغنوسين أو رومان غروجان، في حال دعت الضرورة للاستعانة بسائق احتياطي خلال موسم 2021 للفورمولا واحد.

أولوية الفريق ستتمحور حول توظيف سائق احتياطي بوسعه حضور جميع الجولات في الموسم وأن يكون جاهزاً للاستدعاء في أية لحظة كبديل عن ميك شوماخر أو نيكيتا مازبين.

وانتقل سائقا الفريق السابقان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيشارك ماغنوسن في منافسات سلسلة "إمسا" لسباقات السيارات الرياضية وقد تألق بالفعل خلال سباق دايتونا 24 ساعة، بينما سيشارك غروجان في سلسلة إندي كار.

ولن يكون أي منهما مستعداً أو جاهزاً للسفر بشكل دوري وحضور جولات الفورمولا واحد بدور السائق الاحتياطي.

لكن  الفريق قد يستدعيهما في حال دعت الضرورة وإن كان أمامهما وقت كافٍ لذلك، بالرغم من أن غروجان  أكد عدم نيته العودة إلى منافسات الفورمولا واحد مجدداً كسائق.

فقال شتاينر في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا أمانع الاستعانة بهما إن كان لديهما الوقت. أعتقد أنهما سيكونان مسرورين بالعودة. ما أعني أنني لم أسألهما، لكنني لا أعتقد أنهما يحملان أية ضغينة".

وأكمل: "أنا أتراسل مع رومان، كما تكلمت مع كيفن الأسبوع الماضي عندما كان في دايتونا. وأنا مسرور لهما حقاً".

وتابع: "كما أقول على الدوام، صحيح أننا افترقنا، لكنني أعتقد أننا ما زلنا معاً. بالتأكيد لم يكونا مسرورين بقرار الفريق. لقد خاضا أوقاتاً جيدة هنا، لقد حظينا بوقت جيد معاً".

وأردف: "جميع الأمور الجيدة لها نهاية في الحياة، لكننا ما زلنا نحتفظ بصداقتنا. أنا مسرور جداً لهما وبعمليهما الجديدين".

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وأكد شتاينر بالمقابل أن الفريق ينوي ضم سائق احتياطيّ، كما كان الحال العام الماضي. كما لم ينف إمكانية تمديد عقد بيترو فيتيبالدي، الذي قاد بديلاً عن المصاب غروجان خلال آخر جولتين من موسم 2020 المنصرم.

فقال: "أعتقد أنه يجب علينا الاستعانة بسائق احتياطي كما كان الحال العام الماضي وذلك بسبب كورونا. لا أحد يدري ما قد يحصل".

واختتم: "لسنا على عجلة من أمرنا. نحن نتفاوض مع بيترو كذلك. لكننا لسنا على عجلة من أمرنا".

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