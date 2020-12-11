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فريق هاس غير قادر على منح غروجان تجارب توديعية للفورمولا واحد

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فريق هاس غير قادر على منح غروجان تجارب توديعية للفورمولا واحد

قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس أن العلامة الأمريكية غير قادرة على منح رومان غروجان تجارب خاصة توديعية للفورمولا واحد، نظراً لعدم توفر سيارة قديمة، لكنه يأمل أن تقوم فيراري بذلك.

أُجبر غروجان على التغيب عن مجريات الجولة الختامية لموسم 2020 الحالي في أبوظبي بسبب إصاباته بعد حادثته المروّعة في البحرين.

وبات ذلك اعتزالاً أبكر من وقته للفرنسي، الذي تم تأكيد عدم بقائه مع فريق هاس لما بعد الموسم الحالي، ومن غير المتوقع أن يبقى في البطولة بعد ذلك.

حيث قال شتاينر في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "للأسف ليست لدينا سيارة قديمة، لأننا لا نمتلك وحدات الطاقة".

وأكمل: "لدينا الكثير من السيارات القديمة، لكن من دون محرك، ولا يمكننا القيام بذلك للأسف".

وتابع: "ربما في المستقبل، لا أدري. لكن في الوقت الراهن، لا يمكنني تقديم أية وعود".

وكانت مرسيدس قد عرضت بالفعل تجارب توديعية لغروجان على متن إحدى سياراتها القديمة، إن لم يعرض أي فريق آخر مثل هذه الخدمة.

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ويأمل شتاينر أن يتم العمل على مثل هذا الأمر مع فيراري التي تزود هاس بالمحركات، ضمن حدث مستقبلي.

فقال: "على الأغلب سنتكلم مع فيراري ليقود إحدى سياراتها القديمة ضمن حدث خاص أو ما شابه".

وتابع: "هذا أمر ممكن بالتأكيد. أعتقد أنه الحل الأسهل، أكثر من أن نقوم نحن بتجهيز سيارة، لأنهم يمتلكون قسماً جاهزاً خاصاً. وليست لدينا الموارد لمثل هذا الأمر".

واختتم: "لكن أردنا ذلك، فلا بد له من التعافي بشكل كامل، ومن ثم سنرى كيف تسير الأمور".

يشار إلى أن غروجان قد عاد إلى سويسرا مع بداية الأسبوع لمواصلة علاجه هناك من حروق اليدين، وكان قد كشف سابقاً أنه يخطط لخوض سباق أبوظبي الختامي بخوذة خاصة.

 
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