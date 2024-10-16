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فريق هاس سيشارك في الولايات المتحدة بكسوة لونية خاصة

سيشارك فريق هاس الأمريكي في جائزة بلاده لموسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد، بكسوة لونية خاصة، على حلبة الأمريكيتين في تكساس.

كسوة هاس اللونية لجائزة الولايات المتحدة

شارك هاس الموسم الماضي على الحلبة بكسوة لونية مميزة كذلك.

وسيرتدي نيكو هلكنبرغ وزميله كيفن ماغنوسن بزةً خاصة أيضاً تتناسب مع التصميم اللوني الجديد.

يشار إلى أن الكسوة اللونية الجديدة ستتضمن كذلك شعار الشريك الجديد للفريق الأمريكي، تويوتا غازو ريسينغ.

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