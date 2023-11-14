فريق هاس سيستعمل تحديثات قديمة وجديدة في جولة لاس فيغاس
أوضح فريق هاس أنه سيستعمل تحديثات قديمة وجديدة خلال جولة لاس فيغاس المقبلة في الفورمولا واحد، حيث سيجرّب نيكو هلكنبرغ الحزمة الانسيابية الأقدم بينما سيستعمل كيفن ماغنوسن الحزمة الأحدث.
لا يعود هذا القرار إلى رغبة الفريق بجمع البيانات وتجربتها، بل ببساطة إلى الطريقة التي يفضلها كل سائق.
وكان الفريق قد اتخذ طريقاً مختلفاً مع التحديثات، ويبدو أنه وجد أرضية جيدة للعمل وتعزيز موقعه ضمن فرق الوسط.
لكن ما زالت السيارة قاسية للغاية على الإطارات، ما يترك السائقين فريسة للمنافسين.
حيث قال غونتر شتاينر مدير الفريق: "العامل الأساسي وراء القرار حيث يفضل نيكو الخصائص الأقدم وكيفن بعكسه".
وأكمل: "قررنا السير بهذا القرار فهذا ما أراداه، لدينا سباقان ولا شيء لنخسره، لذا قررنا تجربة ذلك".
وأردف: "بوسعنا جمع البيانات، لكننا جمعنا ما يكفي، إنه قرار جاء بناء على رغبة كل سائق ولا شيء آخر. كي يكونا في موقع مريح في التعامل مع السيارة".
وأشار شتاينر إلى أن المشكلة الأساسية في السباقات هي ارتفاع حرارة سطح الإطار ما يؤدي إلى انزلاقها بشكل مفرط، مؤكداً على ضرورة حل ذلك في سيارة 2024.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نحن نتعلم من الأمور التي ننجح بتطبيقها، وعلينا حلّ هذه المشكلة. نعلم النواحي التي يجب العمل عليها في مسألة الانسيابية. لكن ما زال علينا حلّ هذه المشكلة".
واختتم: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح. بالنسبة للعام المقبل، سنقوم بحل هذه المشكلة ونتعلم المزيد حول تبريد العجلات وغير ذلك".
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