اشترك
فورمولا 1
أخبار

فريق هاس سيستعمل تحديثات قديمة وجديدة في جولة لاس فيغاس

أوضح فريق هاس أنه سيستعمل تحديثات قديمة وجديدة خلال جولة لاس فيغاس المقبلة في الفورمولا واحد، حيث سيجرّب نيكو هلكنبرغ الحزمة الانسيابية الأقدم بينما سيستعمل كيفن ماغنوسن الحزمة الأحدث.

Updated
كيفن ماغنوسن، هاس ونيكو هلكنبرغ، هاس

لا يعود هذا القرار إلى رغبة الفريق بجمع البيانات وتجربتها، بل ببساطة إلى الطريقة التي يفضلها كل سائق.

وكان الفريق قد اتخذ طريقاً مختلفاً مع التحديثات، ويبدو أنه وجد أرضية جيدة للعمل وتعزيز موقعه ضمن فرق الوسط.

لكن ما زالت السيارة قاسية للغاية على الإطارات، ما يترك السائقين فريسة للمنافسين.

حيث قال غونتر شتاينر مدير الفريق: "العامل الأساسي وراء القرار حيث يفضل نيكو الخصائص الأقدم وكيفن بعكسه".

وأكمل: "قررنا السير بهذا القرار فهذا ما أراداه، لدينا سباقان ولا شيء لنخسره، لذا قررنا تجربة ذلك".

وأردف: "بوسعنا جمع البيانات، لكننا جمعنا ما يكفي، إنه قرار جاء بناء على رغبة كل سائق ولا شيء آخر. كي يكونا في موقع مريح في التعامل مع السيارة".

اقرأ أيضاً:

وأشار شتاينر إلى أن المشكلة الأساسية في السباقات هي ارتفاع حرارة سطح الإطار ما يؤدي إلى انزلاقها بشكل مفرط، مؤكداً على ضرورة حل ذلك في سيارة 2024.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نحن نتعلم من الأمور التي ننجح بتطبيقها، وعلينا حلّ هذه المشكلة. نعلم النواحي التي يجب العمل عليها في مسألة الانسيابية. لكن ما زال علينا حلّ هذه المشكلة".

واختتم: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح. بالنسبة للعام المقبل، سنقوم بحل هذه المشكلة ونتعلم المزيد حول تبريد العجلات وغير ذلك".

المشاركات
التعليقات
المقال السابق "فيا" تتجه لتضييق قوانين حق المراجعة في الفورمولا واحد
فريق هاس اف1
More from
فريق هاس اف1
مدراء الفرق يؤكدون أن فكرة "سائقي المال" قد انتهت في الفورمولا واحد

مدراء الفرق يؤكدون أن فكرة "سائقي المال" قد انتهت في الفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

مدراء الفرق يؤكدون أن فكرة "سائقي المال" قد انتهت في الفورمولا واحد مدراء الفرق يؤكدون أن فكرة "سائقي المال" قد انتهت في الفورمولا واحد

شتاينر يعترف أن هاس لم يكن ليتمكن من الانضمام للفورمولا واحد اليوم

شتاينر يعترف أن هاس لم يكن ليتمكن من الانضمام للفورمولا واحد اليوم

فورمولا 1

شتاينر يعترف أن هاس لم يكن ليتمكن من الانضمام للفورمولا واحد اليوم شتاينر يعترف أن هاس لم يكن ليتمكن من الانضمام للفورمولا واحد اليوم

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

فريق هاس سيستعمل تحديثات قديمة وجديدة في جولة لاس فيغاس

فريق هاس سيستعمل تحديثات قديمة وجديدة في جولة لاس فيغاس

F1 فورمولا 1

فريق هاس سيستعمل تحديثات قديمة وجديدة في جولة لاس فيغاس فريق هاس سيستعمل تحديثات قديمة وجديدة في جولة لاس فيغاس

"فيا" تتجه لتضييق قوانين حق المراجعة في الفورمولا واحد

"فيا" تتجه لتضييق قوانين حق المراجعة في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1

"فيا" تتجه لتضييق قوانين حق المراجعة في الفورمولا واحد "فيا" تتجه لتضييق قوانين حق المراجعة في الفورمولا واحد

أستون مارتن تعترف بالخطأ "المؤلم" لتجربة مكونات جديدة علناً

أستون مارتن تعترف بالخطأ "المؤلم" لتجربة مكونات جديدة علناً

F1 فورمولا 1

أستون مارتن تعترف بالخطأ "المؤلم" لتجربة مكونات جديدة علناً أستون مارتن تعترف بالخطأ "المؤلم" لتجربة مكونات جديدة علناً

ريد بُل تلقي الضوء على عملية استعادة بيريز لأدائه في الفورمولا واحد

ريد بُل تلقي الضوء على عملية استعادة بيريز لأدائه في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى

ريد بُل تلقي الضوء على عملية استعادة بيريز لأدائه في الفورمولا واحد ريد بُل تلقي الضوء على عملية استعادة بيريز لأدائه في الفورمولا واحد

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك