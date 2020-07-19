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فريق هاس تحت التحقيق في جائزة المجر الكبرى

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فريق هاس تحت التحقيق في جائزة المجر الكبرى
من قبل:
19-07-2020

باتت نقاط فريق هاس الأولى في موسم 2020 مهدّدة بعد استدعاء الفريق للمثول أمام مراقبي جائزة المجر الكبرى لإمكانيّة وجود خرقٍ في قوانين لفّة التحمية.

استُدعي الفريق لشرح بعض العمليّات التي أُجريت على سيارتَيه في ما يتعلّق بالمادة 27.1 من اللوائح الرياضيّة للفورمولا واحد والتي تنصّ على أنّه "يجب على السائق قيادة السيارة وحيدًا ومن دون مساعدات".

وأشارت وثيقة استدعاء هاس إلى أنّ المسألة تتمحور حول "استعمال أدوات مساعدة للسائق في لفّة التحمية".

وكان فريق هاس قد استدعى كيفن ماغنوسن ورومان غروجان لإجراء وقفة صيانة للانتقال إلى الإطارات الملساء بنهاء لفّة التحمية.

وساعد ذلك ماغنوسن على إكمال السباق في المركز التاسع مُحقّقًا أوّل نُقطتَين لصالح فريقه هاس هذا الموسم، بينما اكتفى زميله غروجان بالمركز الـ 15.

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وقال ماغنوسن لقناة "سكاي سبورتس اف1": "أنا سعيدٌ جدًا لأنّ الفريق اتّخذ قرارًا مدهشًا في بداية السباق".

وأضاف: "جاء قرار الانتقال إلى إطارات ملساء، وكان من الرائع أن يثقوا في في تلك الظروف".

وتابع: "انطلقت من خطّ الحظائر وكنت في المركز الثالث بعد بضع لفّات".

وأكمل: "علمت أنّ المركز الثالث ليس من نصيبنا، لكن كان من الجيد بدء السباق من هناك وحاولت التشبّث قدر الإمكان من هناك".

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الكاتب مروان الوافي

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