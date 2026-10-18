فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

فريق نوريس "إل إن 4 فيوجن" يسعى للانضمام إلى الفورمولا 2

يطمح لاندو نوريس إلى نقل فريق "إل إن 4 فيوجن" إلى بطولة الفورمولا 2 خلال موسم 2027.

منشور: 18-10-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

فريق "إل إن 4 فيوجن"

الموتورسبورت خارج البادوك



ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.

سيتلقى فريق السباقات الجديد التابع للاندو نوريس، "إل إن 4 فيوجن"، قريبًا خبر تأكيد انضمامه إلى شبكة الفورمولا 2 في العام المقبل، من عدمه.

وأكد برونو ميشيل، الرئيس التنفيذي لبطولة الفورمولا 2 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، أن البطولة تقترب من المراحل النهائية لاختيار الفرق التي ستشارك في مواسم 2027 و2028 و2029. وبناءً على ذلك، سيتضح قريبًا ما إذا كان نوريس سيتمكن من تحقيق هدفه.

وقال ميشيل في هذا الشأن: "نجري عملية اختيار جديدة كل ثلاث سنوات. ونقوم بذلك أيضًا عند وصول سيارة جديدة. نحن حاليًا في مرحلة اختيار الفرق، وأعتقد أننا سنعلن قائمة الفرق خلال شهر تقريبًا، أو شهر ونصف على الأكثر. وبالتالي، ستُعرف النتائج قريبًا جدًا".

وأضاف: "تقدم فريق لاندو نوريس أيضًا بطلب للحصول على ترخيص للمشاركة. ونحن نقيّم هذا الطلب مثل جميع الطلبات الأخرى. هناك حاليًا العديد من الفرق التي ترغب في المشاركة في الفورمولا 2".

وتابع: "تُعد الفورمولا 2 بطولة تتمتع بوضع صحي للغاية، لكننا لن نزيد عدد الفرق. فالحفاظ على العدد الحالي للفرق أمر بالغ الأهمية لضمان استدامتها. كما أعتقد أن وجود 22 سائقًا في الفورمولا 2 كافٍ، تمامًا كما هو الحال في الفورمولا 1. ففي بعض السنوات، سيكون من الممكن العثور على مقعد في الفورمولا 1، بينما سيكون الأمر أكثر صعوبة في سنوات أخرى".

وأردف قائلًا: "لذلك، يجب أن نكون حذرين في هذا الأمر أيضًا. سنحافظ على العدد نفسه من الفرق، وسنعلن نتائج عملية الاختيار قريبًا جدًا".

ألوان فريق "إل إن 4 فيوجن"

من الفورمولا 3 إلى الفورمولا 2

وكان نوريس قد أعلن عن فريق "إل إن 4 فيوجن" في مطلع سبتمبر. وأوضح الفريق أنه استحوذ على أصول فريق "إيه آي إكس ريسينغ"، وأنه سيتقدم بطلب للمشاركة في بطولة الفورمولا 2.

ويمتلك فريق "إل إن 4 فيوجن" حق مشاركة ساريًا في بطولة الفورمولا 3 حتى نهاية موسم 2027. وقد تأكدت مشاركة غابرييل غوميز وجيمس إيغوزي كسائقين للفريق في البطولة.

لكن الهدف الأكبر لنوريس يتمثل في إتاحة الفرص نفسها أمام الجيل الجديد من السائقين التي حظي بها خلال مسيرته المهنية.

وقال نوريس، متحدثًا عن المعنى الخاص الذي يحمله استرجاع محطات مسيرته: "كان من المميز حقًا أن أعود بذاكرتي إلى تلك اللحظات وأن أستمع إلى تلك الذكريات".

وأضاف: "أعتقد أنك لا تفكر كثيرًا في هذه الأمور في وقت حدوثها، لكن أن يُكتب اسمك في مكان ما، وخصوصًا لسبب جيد، هو أمر يدعو إلى الفخر".

وتابع: "لذلك، كنت سعيدًا بأن أكون الاسم الأول. وآمل أن تكون هذه الخطوة الأولى في مسيرة ستشمل الكثير من الأشخاص الآخرين في المستقبل".

واختتم قائلًا: "كنت محظوظًا للغاية طوال مسيرتي بوجود أشخاص رائعين من حولي. وأدرك أن الوصول إلى الفورمولا 1 يتطلب أكثر بكثير من مجرد الموهبة. فأنت تحتاج إلى الأشخاص المناسبين، والدعم المناسب، والفرص المناسبة في الوقت المناسب".

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق فيرستابن يكشف عن خوذة خاصة بطابع تكساس خصيصًا جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

لاندو نوريس





زاك براون يوجه تحذيرًا شديد اللهجة إلى نوريس وبياستري بعد اصطدامهما في سنغافورة



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



19 س



زاك براون يوجه تحذيرًا شديد اللهجة إلى نوريس وبياستري بعد اصطدامهما في سنغافورة





غونتر شتاينر ينتقد لاندو نوريس: "لم تكن حركة بطل عالم"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



غونتر شتاينر ينتقد لاندو نوريس: "لم تكن حركة بطل عالم"





الفورمولا 1 لا تحتاج إلى تغيير قوانين سيارة الأمان الافتراضية رغم خسارة نوريس في إسبانيا



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة إسبانيا الكبرى



الفورمولا 1 لا تحتاج إلى تغيير قوانين سيارة الأمان الافتراضية رغم خسارة نوريس في إسبانيا

المزيد من

مكلارين





بياستري حول ثقب إطاره في سنغافورة: "من المفارقات أنه ساعدني على الأرجح!"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



بياستري حول ثقب إطاره في سنغافورة: "من المفارقات أنه ساعدني على الأرجح!"





مكلارين ستقدم تحديثاتها على مراحل للبقاء في معركة 2026 وتطوير سيارة العام المقبل



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



مكلارين ستقدم تحديثاتها على مراحل للبقاء في معركة 2026 وتطوير سيارة العام المقبل





تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة ميامي الكبرى



تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

أحدث الأخبار





فريق نوريس "إل إن 4 فيوجن" يسعى للانضمام إلى الفورمولا 2



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



10 دقيقة



فريق نوريس "إل إن 4 فيوجن" يسعى للانضمام إلى الفورمولا 2





هورنر يدعو إلى إعادة النظر في سقف ميزانية الفورمولا 1: "الفرق تنفق 500 أو 600 مليون دولار"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



1 س



هورنر يدعو إلى إعادة النظر في سقف ميزانية الفورمولا 1: "الفرق تنفق 500 أو 600 مليون دولار"





مقابلة حصرية مع رئيس هوندا ريسينغ: أستون مارتن هوندا تواصل معاناتها.. فما الذي يحدث تحديدًا؟



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



2 س



مقابلة حصرية مع رئيس هوندا ريسينغ: أستون مارتن هوندا تواصل معاناتها.. فما الذي يحدث تحديدًا؟





فيرستابن يُصارع العقوبة ويُنهي ضمن العشرة الأوائل في سباق بورتيماو وانسحاب روسي وفوز لمرسيدس



تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا



GTWE تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا



بورتيماو



13 س



فيرستابن يُصارع العقوبة ويُنهي ضمن العشرة الأوائل في سباق بورتيماو وانسحاب روسي وفوز لمرسيدس

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل أوتوسبورت



فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل ستيوارت كودلينغ



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى





فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة أذربيجان الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟





جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل كتاب أوتوسبورت



جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك