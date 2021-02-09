فريق "موناكو ريسينغ" ما زال مهتماً بالمشاركة في الفورمولا واحد

أعلنت "موناكو إنكريس مانجمنت" أواخر 2019 عن استهدافها المشاركة في الفورمولا واحد بالتعاون مع فريق "كامبوس ريسينغ" وذلك بالتزامن مع تغيير القوانين التقنية الذي كان مقرراً لموسم 2021.

وأشار المؤسس سالفاتور غوندولفو حينها أن المجموعة تمتلك السيولة المالية المطلوبة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لإنجاح هذا المشروع، لكن جان تود رئيس "فيا" قلل من احتمالية انضمام فريق جديد إلى البطولة.

وضمن اتفاقية كونكورد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام، فإن أي فريق يود المشاركة إلى جانب الفرق العشرة الحالية، عليه دفع 200 مليون دولار تُقسّم بين الفرق الأخرى وذلك ضمن السعي لحماية مصالحها.

وكان ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة قد تكلم مؤخراً عن مفاوضات جارية بين المصنعين حيال الاستثمارات المستقبلية، وإمكانية تعديل هذا القانون.

وضمن بيان نُشر يوم الاثنين، أكد غوندولفو أن "موناكو إنكريس مانجمنت" ما زالت ملتزمة بهذا المشروع، كما رحب بأي تغيير محتمل على القانون السابق.

فقال: "مشروع فريق موناكو ريسينغ للفورمولا واحد الحالي، كان من بين أولى النقاشات حيال إمكانية المشاركة في الفورمولا واحد منذ بداية 2019، وكانت الأمور تسير وفقاً للبروتوكولات، مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين التقنية الجديدة التي كانت مقررة لموسم 2021 (وتم تأجيلها لموسم 2022 بسبب جائحة فيروس كورونا)".

وأكمل: "نحن نرى أن تصريحات ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي الجديد للفورمولا واحد، والتي تشير لإمكانية تعديل قانون دفع 200 مليون دولار أمريكي من أجل المشاركة، خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح".

وتابع: "نحن نقدر المقاربة المنفتحة التي يتبناها كل من ستيفانو والاتحاد الدولي للسيارات ’فيا’، ونحن جاهزون لاتخاذ الخطوات الضرورية من أجل إتمام التفاصيل الأخيرة على طلب التقديم الخاص بنا".

يشار أنه وضمن إعلان 2019 للفريق المحتمل، كان كلّ من باسكال فيرلاين سائق بورشه الحالي في الفورمولا إي وأليكس بالو سائق إندي كار، مرشحين كسائقين للفريق، إضافة إلى دانيال أوديتو الذي عمل سابقاً مع فريق فيراري، آروز وسوبر آغوري، بدورٍ استشاري.

وكان آخر فريق تمكن من تقديم طلب ناجح للمشاركة في البطولة، هو هاس وذلك موسم 2016.