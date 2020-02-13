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فريق مكلارين يكشف عن سيارته لموسم 2020

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فريق مكلارين يكشف عن سيارته لموسم 2020
من قبل:
, رئيس التحرير
13-02-2020

أطلق فريق مكلارين سيارته الجديدة لموسم 2020 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد رسميًا اليوم الخميس، إذ يأمل الاقتراب من خلالها أكثر إلى فرق الصدارة.

نجح الفريق الذي يتخذ من "ووكينغ" مقرًّا له من إنهاء الموسم الماضي كأفضل فرق الوسط بحلوله في المركز الرابع في الترتيب العام بجهود سائقَيه كارلوس ساينز ولاندو نوريس وسط انتقاله إلى استخدام مُحركات رينو.

وجاء حفل الكشف عن السيارة في مركز مكلارين التقني، حيث حافظ الفريق على نفس ألوان سيارته للموسم الماضي.

وخاض الفريق العام الماضي أفضل مواسمه منذ 8 سنوات إذ حلّ في المركز الرابع في بطولة الصانعين، حيث نجح الفريق بالصعود إلى منصة التتويج بجهود ساينز وذلك للمرّة الأولى من جائزة البرازيل الكبرى 2014.

أمّا زميله نوريس فقد خاض موسمًا مثيرًا للإعجاب حاصدًا 49 نُقطة ومُسجّلاً أفضل نتائجه في سباق النمسا بحلوله في المركز السادس.

وبات مكلارين رابع فريق يكشف النقاب عن سيارته الجديدة بعد فيراري وريد بُل وهاس، فيما كشف فريق رينو عن بعض ملامح سيارته الجديدة يوم أمسٍ الأربعاء.

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الكاتب خضر الراوي

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