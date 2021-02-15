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فريق مكلارين يكشف النقاب عن مقاتلته الجديدة لموسم 2021

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فريق مكلارين يكشف النقاب عن مقاتلته الجديدة لموسم 2021

أصبح فريق مكلارين أوّل فرق بطولة العالم للفورمولا واحد التي تكشف النقاب عن سياراتها الجديدة لموسم 2021 ضمن حدث إطلاقٍ رسمي من مقرّ الفريق في ووكينغ.

بعد أسابيع مطوّلة من الانتظار بالنسبة لعُشّاق الفورمولا واحد حول العالم، بدأ الزخم يتسارع تحضيرًا لموسم 2021 الواعد وذلك عبر قصّ شريط سلسلة إطلاق المقاتلات الجديدة.

وكان ذلك الشرف لمكلارين هذا العام، حيث كشفت النقاب عن سيارتها "ام.سي.ال35".

ومن شبه المؤكّد أنّ سيارة مكلارين ستكون الأكثر اختلافًا عن سابقتها من العام الماضي بالمقارنة مع جميع السيارات الأخرى في البطولة بالرغم من قوانين الإبقاء على الهياكل القديمة التي جاءت لخفض النفقات استجابة لجائحة كورونا العام الماضي.

ويعود ذلك إلى تغيير الحظيرة البريطانيّة لمزوّد محرّكاتها من رينو إلى مرسيدس في هذا الموسم.

وعلى صعيد التشكيلة فسيدخل الفريق الموسم بتشكيلة ربّما ستكون هي الأكثر مرحًا وإثارة وتنافسيّة في آنٍ واحد في ظلّ انضمام الأسترالي دانيال ريكاردو إلى البريطاني الشاب لاندو نوريس.

المزيد من التفاصيل بعد قليل...

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