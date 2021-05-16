تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / كيف اشتعل جدل الأجنحة المرنة مجددًا على ساحة الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 / جائزة موناكو الكبرى أخبار

فريق مكلارين يعتمد ألوانًا جديدة على سيارته في جائزة موناكو الكبرى

من قبل:
, رئيس التحرير

سيقوم فريق مكلارين باستخدام اللونين الأزرق والبرتقالي على سيارته خلال مجريات جائزة موناكو الكبرى، نهاية الأسبوع المقبل، من أجل محاكاة الألوان الرسمية المعتمدة لدى شريكه "غولف أويل".

فريق مكلارين يعتمد ألوانًا جديدة على سيارته في جائزة موناكو الكبرى

كجزءٍ من حملة تستمرّ لجائزة واحدة فقط وتهدف إلى تسليط الضوء أكثر على راعي الفريق شركة "غولف أويل" النفطية، ستظهر الألوان الجديدة على السيارة بالإضافة إلى بذّاة السائقين والخوذ وأطقم الفريق، في أعقاب تجديد الشراكة بين مكلارين و"غولف أويل" العام الماضي.

لاندو نوريس والذي رأى الألوان الجديدة لأوّل مرة في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، اعترف بأنّ سيارة فريقه ستكون الأجمل حول شوارع الإمارة العريقة.

وقال "أعتقد بأنّ الجميع سيتفقون بأنّ سيارتنا ستكون الأجمل بفارقٍ كبير. لقد قلت لزاك براون بأنّ الألوان الجديدة أجمل حتى من الألوان التي نعتمدها حاليًا على السيارة. ولكنه لم يكن مقتنعًا بذلك.."

من ناحيته، علّق دانيال ريكاردو على الكسوة الجديدة للسيارة قائلاً "بالطبع أحببتها. إنها رائعة. ما أعنيه هو أنه لم يكن هناك حاجة لسببٍ آخر لأكون متحمسًا لموناكو. لذلك عليّ التحكّم بنفسي، وتوفير بعض الطاقة لعطلة نهاية الأسبوع المقبلة".

تجدر الإشارة إلى أنّ القوانين تفرض على السيارات أن تظهر "بنفس الألوان" في كُلّ جائزةٍ كبرى، لذلك تعيّن على مكلارين الحصول على موافقة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، وإدارة الفورمولا واحد "فوم" من أجل تبديل هذه الكسوة لأسبوعٍ واحد.

وفي السياق عينه، أكّد براون بأنّ التغيير على كسوة السيارة سيطرأ خلال جائزة موناكو الكبرى فقط، إذ لن تبقى الألوان في الجولات المقبلة.

وقال "نحن نعتزم حتى هذه المرحلة استخدام الألوان في جولة موناكو فقط. أعتقد أنه في حال أردت استخدام كسوة خاصة فعليك إبقائها مميزة. أنا محتمس لرؤية ردّة فعل الجماهير، إذ أرى بأنّ سيارتنا ستكون نجمة العرض".

يشار إلى أن أول صفقة شراكة بين "غولف" ومكلارين بدأت عام 1968، وامتدت حتى 1973 في الفورمولا واحد والسيارات الرياضية، شهدت تحقيق الكثير من الإنجازات الرياضية من بينها انتصارات في سباقات الجائزة الكبرى وسباقات "كان-آم".

ألوان سيارة مكلارين لسباق موناكو 2021

ألوان سيارة مكلارين لسباق موناكو 2021
1/4

الصورة من قبل: مكلارين

ألوان سيارة مكلارين لسباق موناكو 2021

ألوان سيارة مكلارين لسباق موناكو 2021
2/4

الصورة من قبل: مكلارين

ألوان سيارة مكلارين لسباق موناكو 2021

ألوان سيارة مكلارين لسباق موناكو 2021
3/4

الصورة من قبل: مكلارين

ألوان سيارة مكلارين لسباق موناكو 2021

ألوان سيارة مكلارين لسباق موناكو 2021
4/4

الصورة من قبل: مكلارين

تذاكر
المشاركات
التعليقات
كيف اشتعل جدل الأجنحة المرنة مجددًا على ساحة الفورمولا واحد؟

المقال السابق

كيف اشتعل جدل الأجنحة المرنة مجددًا على ساحة الفورمولا واحد؟
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة موناكو الكبرى تذاكر
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فريق مكلارين يعتمد ألوانًا جديدة على سيارته في جائزة موناكو الكبرى

31دقيقة
2
فورمولا 1

كيف اشتعل جدل الأجنحة المرنة مجددًا على ساحة الفورمولا واحد؟

3
موتو جي بي

ماركيز "غاضبٌ" إزاء حادثه "غير الضروري" ضمن جائزة فرنسا الكبرى للموتو جي بي

8دقيقة
4
فورمولا 1

وولف: معركة اللقب في الفورمولا واحد بمثابة "صراع عمالقة" بين مرسيدس وريد بُل

5
موتو جي بي

موتو جي بي: ميلر يخرج منتصرًا من سباق لومان الجنوني

أحدث الأخبار
فريق مكلارين يعتمد ألوانًا جديدة على سيارته في جائزة موناكو الكبرى
فورمولا 1

فريق مكلارين يعتمد ألوانًا جديدة على سيارته في جائزة موناكو الكبرى

31د
كيف اشتعل جدل الأجنحة المرنة مجددًا على ساحة الفورمولا واحد؟
فورمولا 1

كيف اشتعل جدل الأجنحة المرنة مجددًا على ساحة الفورمولا واحد؟

ويليامز: راسل قريبٌ جدًا من مستوى بداية مسيرة هاميلتون في الفورمولا واحد
فورمولا 1

ويليامز: راسل قريبٌ جدًا من مستوى بداية مسيرة هاميلتون في الفورمولا واحد

باكو ليست قلقة من جدولة سباق ميامي للفورمولا واحد بدءًا من 2022
فورمولا 1

باكو ليست قلقة من جدولة سباق ميامي للفورمولا واحد بدءًا من 2022

15-05-2021
وولف: معركة اللقب في الفورمولا واحد بمثابة "صراع عمالقة" بين مرسيدس وريد بُل
فورمولا 1

وولف: معركة اللقب في الفورمولا واحد بمثابة "صراع عمالقة" بين مرسيدس وريد بُل

15-05-2021
أحدث ملفات الفيديو
معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

أجمل اللحظات من جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1
08-05-2021

أجمل اللحظات من جائزة إسبانيا الكبرى

تعديلات حلبة برشلونة في الفورمولا واحد 00:38
فورمولا 1
08-05-2021

تعديلات حلبة برشلونة في الفورمولا واحد

أبيتبول يحصل على منصب جديد  00:27
فورمولا 1
06-05-2021

أبيتبول يحصل على منصب جديد 

خضر الراوي More from
خضر الراوي
فيتيل يحصل على تحديثات أستون مارتن في إسبانيا جائزة إسبانيا الكبرى
فورمولا 1

فيتيل يحصل على تحديثات أستون مارتن في إسبانيا

"غضب" ألونسو من التصفيات أدّى إلى تسجيله للنقاط في سباق بورتيماو جائزة البرتغال الكبرى
فورمولا 1

"غضب" ألونسو من التصفيات أدّى إلى تسجيله للنقاط في سباق بورتيماو

حادث بوتاس قد يُكلّف مرسيدس الكثير على مستوى التحديثات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1

حادث بوتاس قد يُكلّف مرسيدس الكثير على مستوى التحديثات

الأكثر شعبية اليوم

فريق مكلارين يعتمد ألوانًا جديدة على سيارته في جائزة موناكو الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

فريق مكلارين يعتمد ألوانًا جديدة على سيارته في جائزة موناكو الكبرى

كيف اشتعل جدل الأجنحة المرنة مجددًا على ساحة الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف اشتعل جدل الأجنحة المرنة مجددًا على ساحة الفورمولا واحد؟

موتو جي بي: ميلر يخرج منتصرًا من سباق لومان الجنوني
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: ميلر يخرج منتصرًا من سباق لومان الجنوني

رالي الأندلس: العطية يحتفظ باللقب عاماً ثانياً أمام ساينز والراجحي ثالثاً
كروس كانتري كروس كانتري

رالي الأندلس: العطية يحتفظ باللقب عاماً ثانياً أمام ساينز والراجحي ثالثاً

ميلر "لم يُصدّق" عقوبتَي اللفّة الطويلة في سباق فرنسا
موتو جي بي موتو جي بي

ميلر "لم يُصدّق" عقوبتَي اللفّة الطويلة في سباق فرنسا

ماركيز "غاضبٌ" إزاء حادثه "غير الضروري" ضمن جائزة فرنسا الكبرى للموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي

ماركيز "غاضبٌ" إزاء حادثه "غير الضروري" ضمن جائزة فرنسا الكبرى للموتو جي بي

وولف: معركة اللقب في الفورمولا واحد بمثابة "صراع عمالقة" بين مرسيدس وريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: معركة اللقب في الفورمولا واحد بمثابة "صراع عمالقة" بين مرسيدس وريد بُل

وولف: "15 موظفًا ومصنع خاوٍ" لدى ريد بُل ليس كافيًا لإنتاج محرك صدارة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: "15 موظفًا ومصنع خاوٍ" لدى ريد بُل ليس كافيًا لإنتاج محرك صدارة في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

فريق مكلارين يعتمد ألوانًا جديدة على سيارته في جائزة موناكو الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

فريق مكلارين يعتمد ألوانًا جديدة على سيارته في جائزة موناكو الكبرى

كيف اشتعل جدل الأجنحة المرنة مجددًا على ساحة الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف اشتعل جدل الأجنحة المرنة مجددًا على ساحة الفورمولا واحد؟

ويليامز: راسل قريبٌ جدًا من مستوى بداية مسيرة هاميلتون في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ويليامز: راسل قريبٌ جدًا من مستوى بداية مسيرة هاميلتون في الفورمولا واحد

باكو ليست قلقة من جدولة سباق ميامي للفورمولا واحد بدءًا من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

باكو ليست قلقة من جدولة سباق ميامي للفورمولا واحد بدءًا من 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.