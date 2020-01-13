فريق مكلارين يحدد موعد الكشف عن سيارة 2020 بعد "تسريبٍ" من نوريس

سيُكشف النقاب عن سيارة "ام.سي.ال35" في الـ 13 من فبراير/شباط المقبل، على أن يتمّ تأكيد تلك الخطّة بشكلٍ رسمي من قبل الفريق في وقتٍ لاحق.

يأتي هذا الإعلان ليكون الثالث بعد فيراري وألفا توري (تورو روسو سابقًا) في الـ 11 والـ 14 على التوالي.

وجاء الكشف عن موعد إطلاق سيارة مكلارين ضمن فيديو لسائق الفريق لاندو نوريس يتجوّل فيه في معقل الفريق في ووكينغ ودخل فيه بشكلٍ هزلي إلى قاعة اجتماع تتناقش موعد إطلاق السيارة الجديدة.

وستدخل مكلارين هذا الموسم بذات تشكيلة سائقَيها المكوّنة من نوريس وكارلوس ساينز الإبن، ويأمل الفريق مواصلة التقدّم والاقتراب أكثر من ثلاثيّ الصدارة مرسيدس، وفيراري وريد بُل.

وسيكون هذا الموسم الأخير لمكلارين بمحرّكات رينو، إذ ستنتقل إلى استخدام محرّكات مرسيدس بدءًا من موسم 2021 عند دخول البطولة إلى حقبتها الجديدة.