فريق مكلارين مستعد لمساعدة نوريس على "التوقف عن لوم نفسه بشدة"
قالت مكلارين أنها مستعدة لمساعدة سائقها لاندو نوريس الذي "يلوم نفسه بشدة" كلما ارتكب خطأ، وهذا ما ظهر بشكل واضح في موسم 2023 المنصرم للفورمولا واحد.
انتقد نوريس نفسه خلال التصفيات القصيرة، كما أن انزلاقه في جولة أبوظبي حرمه فرصة منافسة ماكس فيرستابن على قطب الانطلاق الأول. علاوة على أن انتقده نفسه كذلك في أوستن وفي المكسيك.
وهذا ما دفع مكلارين للبحث عن طرق لتساعده فيها، سواء عبر "تقديم الدعم" أو تركه يضع أهدافاً تتعلق بثبات الأداء وليس الأداء المثالي.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يجب على مكلارين التدخل لمساعدة نوريس، ردّ أندريا ستيلا مدير الفريق: "المسألة تتعلق حول كيفية الحُكم على الوضع، أو الأوضاع المختلفة، وكيف ترى أداءك. هذه المسألة تحتاج لبعض الاهتمام بالتأكيد".
وأكمل: "كيف يمكننا أن نقبل بأن 99.9 بالمئة من اللفة، جيد بما يكفي؟ ما هو الهدف؟ 100 بالمئة على الدوام أم الثبات في التأدية؟".
واسترسل: "عند النظر في فرص السائقين، أو الرياضيين على هذا المستوى، فإنك تنظر للأمر كمجموعة. وتقيّم كل شيء يؤثر على السائق".
وأردف: "في التنس مثلاً، هناك أناس حول اللاعبين يقدمون لهم الدعم ضمن هذا المستوى المذهل من التنافسية بهدف تقديم أفضل ما بوسعهم".
وتعمل مكلارين لتقييم سبب الأخطاء: إن كانت بسبب التحديثات الكبيرة التي منحتها فرصة منافسة ريد بُل.
حيث قال ستيلا: "إن لاندو يلوم نفسه بشدة. بالتأكيد، حتى في طريقة تقييمه لأدائه، أعتقد أنه يستحق الاهتمام لأنه يقسو كثيراً على نفسه".
وأكمل: "في بعض الأحيان عليك التركيز على الإيجابيات. هناك الكثير من الإيجابيات التي علينا النظر فيها، وتحويل السلبيات إلى طريقة عملية لتحسين الأداء، وليس معاقبة نفسك".
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