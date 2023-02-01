فريق مكلارين سيتشارك خدمات شوماخر مع مرسيدس
أعلنت الحظيرة البريطانيّة مكلارين عن أن ميك شوماخر السائق الاحتياطيّ لفريق مرسيدس للفورمولا واحد سيكون متاحًا للتعويض لديها كذلك.
وجد شوماخر نفسه من دون مقعدٍ لموسم 2023 بعد عامين في صفوف هاس، حيث تعاقدت مرسيدس معه ليكون سائقها الاحتياطي مع السائقين الأساسيين لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس.
وأعلنت مكلارين الآن عن أنّها ستُواصل اتّفاقها الحالي مع مرسيدس مزوّدتها بالمحرّكات عبر تشارك ذات السائق الاحتياطي.
إذ أنّ الفريق سبق له التوصّل إلى اتّفاقٍ مع مرسيدس لاستدعاء ستوفيل فاندورن أو نيك دي فريز في الأعوام السابقة.
وسيكون شوماخر متاحًا في موسم 2023 في حال عدم قدرة لاندو نوريس أو الناشئ أوسكار بياستري على التسابق.
أمّا فاندورن، الذي يتسابق الىن لصالح دي اس بنسكي في الفورمولا إي بعد فوزه بلقب العام الماضي مع مرسيدس، فقد انتقل للعب دور السائق الاحتياطي لأستون مارتن، بينما انضمّ دي فريز إلى ألفا تاوري للتسابق لصالحها في 2023.
وسيعمل شوماخر مع أندريا ستيلا المدير الجديد لفريق مكلارين، حيث كان الإيطالي مهندس الأداء لمايكل شوماخر في فيراري سابقًا.
ألونسو "لم يكن ليقبل" بمواصلة التسابق في الفورمولا واحد ما لم يكن بمستوى "100%"
مرسيدس تقدم وجهة نظر مختلفة حيال القوانين التقنية الجديدة في الفورمولا واحد
أحدث الأخبار
فاسور: صداقتي مع وولف لا تضرّ بالعمل مع فيراري
فاسور: صداقتي مع وولف لا تضرّ بالعمل مع فيراري فاسور: صداقتي مع وولف لا تضرّ بالعمل مع فيراري
بوتاس: سيدل "شخص جيد" لدوره الجديد مع ساوبر
بوتاس: سيدل "شخص جيد" لدوره الجديد مع ساوبر بوتاس: سيدل "شخص جيد" لدوره الجديد مع ساوبر
مونتويا: "المنصب المهدد" قد يمنع فاسور من القيام بعمله كمدير لفريق فيراري
مونتويا: "المنصب المهدد" قد يمنع فاسور من القيام بعمله كمدير لفريق فيراري مونتويا: "المنصب المهدد" قد يمنع فاسور من القيام بعمله كمدير لفريق فيراري
"فيا" تفتح رسميًا عمليّة ضمّ فرقٍ جديدة إلى الفورمولا واحد
"فيا" تفتح رسميًا عمليّة ضمّ فرقٍ جديدة إلى الفورمولا واحد "فيا" تفتح رسميًا عمليّة ضمّ فرقٍ جديدة إلى الفورمولا واحد
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.