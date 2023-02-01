فريق مكلارين سيتشارك خدمات شوماخر مع مرسيدس

وجد شوماخر نفسه من دون مقعدٍ لموسم 2023 بعد عامين في صفوف هاس، حيث تعاقدت مرسيدس معه ليكون سائقها الاحتياطي مع السائقين الأساسيين لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس.

وأعلنت مكلارين الآن عن أنّها ستُواصل اتّفاقها الحالي مع مرسيدس مزوّدتها بالمحرّكات عبر تشارك ذات السائق الاحتياطي.

إذ أنّ الفريق سبق له التوصّل إلى اتّفاقٍ مع مرسيدس لاستدعاء ستوفيل فاندورن أو نيك دي فريز في الأعوام السابقة.

وسيكون شوماخر متاحًا في موسم 2023 في حال عدم قدرة لاندو نوريس أو الناشئ أوسكار بياستري على التسابق.

أمّا فاندورن، الذي يتسابق الىن لصالح دي اس بنسكي في الفورمولا إي بعد فوزه بلقب العام الماضي مع مرسيدس، فقد انتقل للعب دور السائق الاحتياطي لأستون مارتن، بينما انضمّ دي فريز إلى ألفا تاوري للتسابق لصالحها في 2023.

وسيعمل شوماخر مع أندريا ستيلا المدير الجديد لفريق مكلارين، حيث كان الإيطالي مهندس الأداء لمايكل شوماخر في فيراري سابقًا.