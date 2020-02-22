فريق مكلارين حظي بأفضل بداية للتجارب الشتوية منذ سنواتٍ طويلة

ركّز الفريق الذي يتخذّ من ووكينغ مقرًّا له على جانب الموثوقية خلال التجارب الشتوية الأولى إذ بقي بعيدًا عن الأضواء، حيث تنتظره معركة صعبة للدفاع عن مركزه الرابع في ترتيب بطولة الصانعين لموسم 2020.

وقد أعرب سايدل عن سعادته الغامرة بالطريقة التي سارت بها الأمور خلال التجارب الأولى إذ لم يُعانِ فريقه من أيّة مشاكل ميكانيكية كبيرة.

وقال "بصراحة، نحن سعداء حقًا..حقًا.. بالكيفية التي سارت بها الأمور وذلك لأسبابٍ مختلفة. بدايةً، إذا نظرتم إلى عدد اللّفات المقطوعة والموثوقية التي أظهرناها حتى الآن، فإنها تُعدّ أفضل بداية لنا في التجارب الشتوية منذ سنواتٍ طويلة".

وأضاف "يُعتبر ذلك مكافأةً رائعة للفريق بأكمله على العمل الشاق الذي قام به في الشهر الماضي من أجل تحقيق هذه الخطوة. لذلك أنا سعيدٌ جدًا بذلك".

وتابع قائلاً "فيما يتعلّق بنقاط البرنامج والتجارب، فأنا سعيدٌ كذلك بقدرتنا على إنهاء عدد كبير منها. لقد كان بإمكاننا وببساطة إنهاء برنامج التشغيل لدينا كما كان مخططًا له في كُلّ يوم من دون مشاكل الموثوقية".

وعلى الرغم من زمن كارلوس ساينز كان الزمن الـ 12 الأسرع طوال فترة التجارب الشتوية الأولى التي امتدت على مدار 3 أيام، بيد أنّ سايدل لا يُعير الأزمنة المُسجّلة أيّة أهمية في الوقت الراهن.

وقال "نحن نُركّز على أنفسنا ولا نُعير الأزمنة المُسجّلة أيّة أهمية، إذ نقوم باستمرار بجلب بعض القطع إلى السيارة. من الرائع رؤية هذا الزخم الموجود لدينا".

وتابع قائلاً "كما رأيتم يوم الجمعة على سبيل المثال، قمنا بتجربة الجانح الأمامي الجديد في الفترة الصباحية وعمل كُلّ شيء كما كان متوقعًا. لذلك من الرائع رؤية هذا الارتباط في النتائج. أنا سعيدٌ للغاية".

كما نوّه سايدل إلى أنّ مكلارين ستقوم بجلب تحديثات إلى السيارة في الأسبوع الثاني والأخير من التجارب الشتوية قبل التوجّه إلى خوض غمار الجولة الأولى من البطولة في أستراليا.

وقال "لدينا برنامج يهدف إلى جلب تحديثات إلى السيارة باستمرار، وذلك ما سنراه الأسبوع المقبل في سبيل الحصول على أكبر قدر مُمكن من الأداء قبل التوجّه إلى ملبورن".

واختتم "فيما يتعلّق بالأداء، لا نزال في الأيام المبكرة. نحن سعداء بما رأيناه حتى الآن. كما قلتُ سابقًا، السيارة تعمل كما يجب، إذ ليس لدينا أيّة علامات استفهام حول ذلك".