فريق مكلارين حظي بأفضل بداية للتجارب الشتوية منذ سنواتٍ طويلة

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
التجارب الحرة الأولى خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
67 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
88 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
102 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
109 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
123 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
130 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
144 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
158 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
186 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
193 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
207 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
214 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
228 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
242 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
249 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
263 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
277 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / التجارب الشتوية الأولى / أخبار عاجلة

فريق مكلارين حظي بأفضل بداية للتجارب الشتوية منذ سنواتٍ طويلة

المشاركات
التعليقات
فريق مكلارين حظي بأفضل بداية للتجارب الشتوية منذ سنواتٍ طويلة
من قبل:
, رئيس التحرير
22-02-2020

اعترف مدير فريق مكلارين أندرياس سايدل بأنّ فريقه المشارك في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد حظي بأفضل بداية للتجارب الشتوية منذ سنواتٍ طويلة، إذ يُخطط لجلب مجموعة من التحديثات إلى التجارب الثانية منتصف الأسبوع المقبل.

ركّز الفريق الذي يتخذّ من ووكينغ مقرًّا له على جانب الموثوقية خلال التجارب الشتوية الأولى إذ بقي بعيدًا عن الأضواء، حيث تنتظره معركة صعبة للدفاع عن مركزه الرابع في ترتيب بطولة الصانعين لموسم 2020.

وقد أعرب سايدل عن سعادته الغامرة بالطريقة التي سارت بها الأمور خلال التجارب الأولى إذ لم يُعانِ فريقه من أيّة مشاكل ميكانيكية كبيرة.

وقال "بصراحة، نحن سعداء حقًا..حقًا.. بالكيفية التي سارت بها الأمور وذلك لأسبابٍ مختلفة. بدايةً، إذا نظرتم إلى عدد اللّفات المقطوعة والموثوقية التي أظهرناها حتى الآن، فإنها تُعدّ أفضل بداية لنا في التجارب الشتوية منذ سنواتٍ طويلة".

وأضاف "يُعتبر ذلك مكافأةً رائعة للفريق بأكمله على العمل الشاق الذي قام به في الشهر الماضي من أجل تحقيق هذه الخطوة. لذلك أنا سعيدٌ جدًا بذلك".

وتابع قائلاً "فيما يتعلّق بنقاط البرنامج والتجارب، فأنا سعيدٌ كذلك بقدرتنا على إنهاء عدد كبير منها. لقد كان بإمكاننا وببساطة إنهاء برنامج التشغيل لدينا كما كان مخططًا له في كُلّ يوم من دون مشاكل الموثوقية".

وعلى الرغم من زمن كارلوس ساينز كان الزمن الـ 12 الأسرع طوال فترة التجارب الشتوية الأولى التي امتدت على مدار 3 أيام، بيد أنّ سايدل لا يُعير الأزمنة المُسجّلة أيّة أهمية في الوقت الراهن.

وقال "نحن نُركّز على أنفسنا ولا نُعير الأزمنة المُسجّلة أيّة أهمية، إذ نقوم باستمرار بجلب بعض القطع إلى السيارة. من الرائع رؤية هذا الزخم الموجود لدينا".

وتابع قائلاً "كما رأيتم يوم الجمعة على سبيل المثال، قمنا بتجربة الجانح الأمامي الجديد في الفترة الصباحية وعمل كُلّ شيء كما كان متوقعًا. لذلك من الرائع رؤية هذا الارتباط في النتائج. أنا سعيدٌ للغاية".

كما نوّه سايدل إلى أنّ مكلارين ستقوم بجلب تحديثات إلى السيارة في الأسبوع الثاني والأخير من التجارب الشتوية قبل التوجّه إلى خوض غمار الجولة الأولى من البطولة في أستراليا.

وقال "لدينا برنامج يهدف إلى جلب تحديثات إلى السيارة باستمرار، وذلك ما سنراه الأسبوع المقبل في سبيل الحصول على أكبر قدر مُمكن من الأداء قبل التوجّه إلى ملبورن".

واختتم "فيما يتعلّق بالأداء، لا نزال في الأيام المبكرة. نحن سعداء بما رأيناه حتى الآن. كما قلتُ سابقًا، السيارة تعمل كما يجب، إذ ليس لدينا أيّة علامات استفهام حول ذلك".

أندرياس سيدل، مدير فريق مكلارين

أندرياس سيدل، مدير فريق مكلارين

تصوير: Mark Sutton / Motorsport Images

المقال التالي
تحليل: العطل الذي أظهر بداية فيراري المتأخّرة

المقال السابق

تحليل: العطل الذي أظهر بداية فيراري المتأخّرة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث التجارب الشتوية الأولى
قائمة الفرق مكلارين تسوق الآن
الوسوم أندرياس سايدل
الكاتب خضر الراوي

منصة السباق

جائزة أستراليا الكبرى

جائزة أستراليا الكبرى

١٢ مارس - ١٥ مارس
التجارب الحرة الأولى الانطلاقة خلال
19 يوماً
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرة الأولى
الجمعة ١٣ مارس
الجمعة ١٣ مارس
03:00
12:00
التجارب الحرة الثانية
الجمعة ١٣ مارس
الجمعة ١٣ مارس
07:00
16:00
التجارب الحرة الثالثة
السبت ١٤ مارس
السبت ١٤ مارس
05:00
14:00
التجارب التأهيلية
السبت ١٤ مارس
السبت ١٤ مارس
08:00
17:00
السباق
الأحد ١٥ مارس
الأحد ١٥ مارس
07:10
16:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس تشكّك في أداء فيراري المتواضع خلال التجارب الشتوية الأولى

2
فورمولا 1

بينوتو: فيراري ليست بسرعة مرسيدس وريد بُل في التجارب الشتوية

3
فورمولا 1

تحليل: العطل الذي أظهر بداية فيراري المتأخّرة

4
فورمولا 1

فريق مكلارين حظي بأفضل بداية للتجارب الشتوية منذ سنواتٍ طويلة

17د
5
فورمولا 1

نظام "داس" قد يخرق قوانين خطّ الحظائر المغلق في الفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو

نظام توجيه سيارة مرسيدس الجديد 07:03
فورمولا 1

نظام توجيه سيارة مرسيدس الجديد

أهم مجريات اليوم الأول من تجارب برشلونة الشتوية 03:11
فورمولا 1

أهم مجريات اليوم الأول من تجارب برشلونة الشتوية

سيارة رينو 2020 على حلبة برشلونة 01:00
فورمولا 1

سيارة رينو 2020 على حلبة برشلونة

سيارة مكلارين 2020 على حلبة برشلونة 00:43
فورمولا 1

سيارة مكلارين 2020 على حلبة برشلونة

إطلاق سيارة ألفا روميو 2020 00:38
فورمولا 1

إطلاق سيارة ألفا روميو 2020

أحدث الأخبار

فريق مكلارين حظي بأفضل بداية للتجارب الشتوية منذ سنواتٍ طويلة
F1

فريق مكلارين حظي بأفضل بداية للتجارب الشتوية منذ سنواتٍ طويلة

تحليل: العطل الذي أظهر بداية فيراري المتأخّرة
F1

تحليل: العطل الذي أظهر بداية فيراري المتأخّرة

مرسيدس تشكّك في أداء فيراري المتواضع خلال التجارب الشتوية الأولى
F1

مرسيدس تشكّك في أداء فيراري المتواضع خلال التجارب الشتوية الأولى

لوكلير: سيارة فيراري الجديدة توفّر مرونة أكبر على صعيد الإعدادات
F1

لوكلير: سيارة فيراري الجديدة توفّر مرونة أكبر على صعيد الإعدادات

نظام "داس" قد يخرق قوانين خطّ الحظائر المغلق في الفورمولا واحد
F1

نظام "داس" قد يخرق قوانين خطّ الحظائر المغلق في الفورمولا واحد

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
٢١ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.