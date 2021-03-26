فريق مرسيدس يتوقّع معركة محتدمة مع ريد بُل في البحرين

حقق لويس هاميلتون المركز الثالث في التجارب الحرة الثانية، متخلّفاً بفارق 0.2 ثانية عن المتصدر ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل و0.1 ثانية عن صاحب المركز الثاني سائق مكلارين لاندو نوريس، بينما اكتفى زميله فالتيري بوتاس بالمركز الخامس.

ولكن بعيداً عن وتيرتها على مدار اللفة الواحدة، حيث رسمت تجارب الجمعة صورة مبهمة عنها، فإنّ مصدر القلق الأكبر بالنسبة لمرسيدس كان عدم ثبات القسم الخلفي لسيارة "دبليو 12".

وعانى هاميلتون وبوتاس بالفعل من مشاكل مع الثبات خلال التجارب الشتوية التي امتدّت على ثلاثة أيّام، وتفاقمت بسبب الظروف العاصفة على حلبة الصخير.

وفي حين حققت حظيرة براكلي تقدّماً خلال التجارب الحرة ليوم الجمعة، أشارت محاكاة مرسيدس للسباق بأنّ معركةً محتدمة تنتظرها في مواجهة ريد بُل.

"الظروف لم تكن مواتية بالنسبة لنا، إنّها معركة محتدمة حقاً" قال وولف لشبكة سكاي سبورت.

وأضاف: "بالنظر للفات السريعة وحتّى لمحاكاة السباق، المنافسة محتدمة وحسب لدرجة أنّ كلّ كيلوغرام من الوقود بإمكانه خلق فارق كبير. لذا لا نعلم".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا تقدّمنا أكثر للأمام مقارنةً بما كنّا عليه في التجارب الشتوية. لكن لا أعلم موقعنا مقارنةً بريد بُل".

وتذمّر بوتاس خلال التجارب الثانية من صعوبة التحكّم بالسيارة، حيث قال في مرحلة معيّنة بأنّه من غير الممكن قيادتها.

وبعدها، اعتقد الفنلندي أنّ الأمور كانت أفضل خلال التجارب الشتوية، وأضاف بأنّ تعليقه السابق حول استحالة قيادتها يعود جزئياً إلى سلوك الإطارات على المسافات الطويلة.

"كانت أفضل مقارنةً بالتجارب الشتوية من ناحية الشعور داخل السيارة، وهذا أمرٌ جيد، لكن شعرت أيضاً بأنّنا لم نصل لمبتغانا من ناحية ثبات السيارة" شرح بوتاس.

وأردف: "عدم الاستقرار على صعيد الثبات خاصةً في القسم الخلفي من السيارة كان من أبرز ما حدث".

واستدرك: "الطلعة الأخيرة التي قمنا بها كانت غير ثابتة ولم نقم بأيّ لفات خالية من الأخطاء. وكما قلت لم يكن من الممكن قيادة السيارة في بعض الأحيان. فوضى كبيرة، لكنّه يوم الجمعة ولهذا السبب نقوم بالتجارب".

ولا يستبعد بوتاس قدرته على منافسة ريد بُل على الفوز لكنه يرى أنّ مرسيدس بحاجة للمزيد من العمل لتحقيق ذلك.

إذ قال: "الأمر الرئيسي الذي يجول بذهني هو أنّه ينتظرنا الكثير من العمل إذا ما أردنا المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل والفوز".

واستطرد: "نحن قطعاً في دائرة المنافسة، ومكلارين بدت قوية اليوم، وبالطبع ريد بُل. لا أعتقد بأنّنا الأسرع في الوقت الراهن لكنّنا لا نتخلّف بفارق كبير ولدينا هدف واضح حيث نريد أن نتواجد".

ومن المتوقّع أن تكون الظروف أسوأ يوم السبت مع ارتفاع سرعة الرياح أكثر، ويخشى هاميلتون أن يُصعّب ذلك من مهمّة مرسيدس في التغلب على مشاكل الثبات.

"ذلك ليس جيداً بالنسبة لنا، بالنظر لعدم ثبات القسم الخلفي بهذه الكيفية" قال هاميلتون عندما سُئِل حول الرياح العاصفة.

واسترسل: "لكن ذلك سينطبق على الجميع، البعض سيتأثر بشكل أكبر والبعض الآخر بشكل أقلّ".

وواصل حديثه: "بالنسبة للمشاهدين الذين يريدون فهم ما يحصل، المشكلة هي عندما تقترب من أحد المنعطفات وينزلق القسم الخلفي، وتحاول العثور على نقطة التحوّل تلك. لكنها بعيدة المنال مع ارتكازية أكبر على السيارة والآن تختفي أسرع من المعتاد".

وأضاف: "الأمر يتعلق بالحصول على سيارة ثابتة وجعل إطاراتك تدوم لفترة أطول. سيكون ذلك المفتاح الرئيسي في هذه الأجواء ومع الرياح التي تعصف هنا".

واختتم: "الأداء الذي خسرناه مع الإطارات هذا العام لا يساعدنا، لكنّنا سنعمل جاهدين خلال الليل لإيجاد الحلول".