فريق مرسيدس يتوقّع معركة محتدمة مع ريد بُل في البحرين

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
التجارب الحرّة الثالثة خلال
11 ساعات
:
12 دقيقة
:
22 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
30 أبريل
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
67 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
88 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
95 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
109 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
123 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
151 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
158 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
165 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
179 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
186 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
193 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
207 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
214 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
222 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
239 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
250 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
259 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / بيريز يفتقر للوتيرة على مدار اللفّة الواحدة في سيارة ريد بُل
فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

فريق مرسيدس يتوقّع معركة محتدمة مع ريد بُل في البحرين

يعتقد مدير فريق مرسيدس توتو وولف بأنّ فريقه سيواجه معركة محتدمة مع ريد بُل خلال جائزة البحرين الكبرى، حيث اتّسم أداء سيارة "دبليو 12" بعدم الثبات في التجارب الحرّة.

فريق مرسيدس يتوقّع معركة محتدمة مع ريد بُل في البحرين

حقق لويس هاميلتون المركز الثالث في التجارب الحرة الثانية، متخلّفاً بفارق 0.2 ثانية عن المتصدر ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل و0.1 ثانية عن صاحب المركز الثاني سائق مكلارين لاندو نوريس، بينما اكتفى زميله فالتيري بوتاس بالمركز الخامس.

ولكن بعيداً عن وتيرتها على مدار اللفة الواحدة، حيث رسمت تجارب الجمعة صورة مبهمة عنها، فإنّ مصدر القلق الأكبر بالنسبة لمرسيدس كان عدم ثبات القسم الخلفي لسيارة "دبليو 12".

اقرأ أيضاً:

وعانى هاميلتون وبوتاس بالفعل من مشاكل مع الثبات خلال التجارب الشتوية التي امتدّت على ثلاثة أيّام، وتفاقمت بسبب الظروف العاصفة على حلبة الصخير.

وفي حين حققت حظيرة براكلي تقدّماً خلال التجارب الحرة ليوم الجمعة، أشارت محاكاة مرسيدس للسباق بأنّ معركةً محتدمة تنتظرها في مواجهة ريد بُل.

اقرأ أيضاً:

"الظروف لم تكن مواتية بالنسبة لنا، إنّها معركة محتدمة حقاً" قال وولف لشبكة سكاي سبورت.

وأضاف: "بالنظر للفات السريعة وحتّى لمحاكاة السباق، المنافسة محتدمة وحسب لدرجة أنّ كلّ كيلوغرام من الوقود بإمكانه خلق فارق كبير. لذا لا نعلم".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا تقدّمنا أكثر للأمام مقارنةً بما كنّا عليه في التجارب الشتوية. لكن لا أعلم موقعنا مقارنةً بريد بُل".

وتذمّر بوتاس خلال التجارب الثانية من صعوبة التحكّم بالسيارة، حيث قال في مرحلة معيّنة بأنّه من غير الممكن قيادتها.

وبعدها، اعتقد الفنلندي أنّ الأمور كانت أفضل خلال التجارب الشتوية، وأضاف بأنّ تعليقه السابق حول استحالة قيادتها يعود جزئياً إلى سلوك الإطارات على المسافات الطويلة.

"كانت أفضل مقارنةً بالتجارب الشتوية من ناحية الشعور داخل السيارة، وهذا أمرٌ جيد، لكن شعرت أيضاً بأنّنا لم نصل لمبتغانا من ناحية ثبات السيارة" شرح بوتاس.

وأردف: "عدم الاستقرار على صعيد الثبات خاصةً في القسم الخلفي من السيارة كان من أبرز ما حدث".

واستدرك: "الطلعة الأخيرة التي قمنا بها كانت غير ثابتة ولم نقم بأيّ لفات خالية من الأخطاء. وكما قلت لم يكن من الممكن قيادة السيارة في بعض الأحيان. فوضى كبيرة، لكنّه يوم الجمعة ولهذا السبب نقوم بالتجارب".

ولا يستبعد بوتاس قدرته على منافسة ريد بُل على الفوز لكنه يرى أنّ مرسيدس بحاجة للمزيد من العمل لتحقيق ذلك.

إذ قال: "الأمر الرئيسي الذي يجول بذهني هو أنّه ينتظرنا الكثير من العمل إذا ما أردنا المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل والفوز".

واستطرد: "نحن قطعاً في دائرة المنافسة، ومكلارين بدت قوية اليوم، وبالطبع ريد بُل. لا أعتقد بأنّنا الأسرع في الوقت الراهن لكنّنا لا نتخلّف بفارق كبير ولدينا هدف واضح حيث نريد أن نتواجد".

ومن المتوقّع أن تكون الظروف أسوأ يوم السبت مع ارتفاع سرعة الرياح أكثر، ويخشى هاميلتون أن يُصعّب ذلك من مهمّة مرسيدس في التغلب على مشاكل الثبات.

"ذلك ليس جيداً بالنسبة لنا، بالنظر لعدم ثبات القسم الخلفي بهذه الكيفية" قال هاميلتون عندما سُئِل حول الرياح العاصفة.

واسترسل: "لكن ذلك سينطبق على الجميع، البعض سيتأثر بشكل أكبر والبعض الآخر بشكل أقلّ".

وواصل حديثه: "بالنسبة للمشاهدين الذين يريدون فهم ما يحصل، المشكلة هي عندما تقترب من أحد المنعطفات وينزلق القسم الخلفي، وتحاول العثور على نقطة التحوّل تلك. لكنها بعيدة المنال مع ارتكازية أكبر على السيارة والآن تختفي أسرع من المعتاد".

وأضاف: "الأمر يتعلق بالحصول على سيارة ثابتة وجعل إطاراتك تدوم لفترة أطول. سيكون ذلك المفتاح الرئيسي في هذه الأجواء ومع الرياح التي تعصف هنا".

واختتم: "الأداء الذي خسرناه مع الإطارات هذا العام لا يساعدنا، لكنّنا سنعمل جاهدين خلال الليل لإيجاد الحلول".

المشاركات
التعليقات
بيريز يفتقر للوتيرة على مدار اللفّة الواحدة في سيارة ريد بُل

المقال السابق

بيريز يفتقر للوتيرة على مدار اللفّة الواحدة في سيارة ريد بُل
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البحرين الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

براون: على الفورمولا واحد تقبّل رخصة نتفليكس الفنيّة حتى وإن أزعجت البعض

11س
2
فورمولا 1

فيرشتابن يُحافظ على صدارته في التجارب الثانية الصعبة في البحرين

3
فورمولا 1

رينو ملتزمة بالبقاء في الفورمولا واحد "إلى الأبد" عبر ألبين

4
فورمولا 1

بينوتو: ساينز يجلب هواءً نقيًا تحتاجه فيراري بشدّة

أحدث الأخبار
فريق مرسيدس يتوقّع معركة محتدمة مع ريد بُل في البحرين
فورمولا 1

فريق مرسيدس يتوقّع معركة محتدمة مع ريد بُل في البحرين

بيريز يفتقر للوتيرة على مدار اللفّة الواحدة في سيارة ريد بُل
فورمولا 1

بيريز يفتقر للوتيرة على مدار اللفّة الواحدة في سيارة ريد بُل

نوريس يُقلّل من أداء مكلارين بعد التجارب الحرّة في البحرين
فورمولا 1

نوريس يُقلّل من أداء مكلارين بعد التجارب الحرّة في البحرين

فيتيل: لا يزال هناك الكثير من الأداء المتاح بعد تجارب الجمعة الضعيفة
فورمولا 1

فيتيل: لا يزال هناك الكثير من الأداء المتاح بعد تجارب الجمعة الضعيفة

مرسيدس: تصميم زاوية الانحناء المنخفضة الأكثر تأثّرًا بقوانين الانسيابيّة الجديدة
فورمولا 1

مرسيدس: تصميم زاوية الانحناء المنخفضة الأكثر تأثّرًا بقوانين الانسيابيّة الجديدة

أحدث ملفات الفيديو
توقعات موسم 2021 للفورمولا واحد 13:33
فورمولا 1
15س

توقعات موسم 2021 للفورمولا واحد

كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة 05:39
فورمولا 1
22-03-2021

كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة

أهم 10 حقائق من تجارب البحرين الشتوية للفورمولا واحد 08:16
فورمولا 1
22-03-2021

أهم 10 حقائق من تجارب البحرين الشتوية للفورمولا واحد

لفة مع سيارة مكلارين حول حلبة البحرين الدولية 01:51
فورمولا 1
21-03-2021

لفة مع سيارة مكلارين حول حلبة البحرين الدولية

تفاصيل سيارة مرسيدس 2021 08:03
فورمولا 1
16-03-2021

تفاصيل سيارة مرسيدس 2021

الأكثر شعبية اليوم

براون: على الفورمولا واحد تقبّل رخصة نتفليكس الفنيّة حتى وإن أزعجت البعض
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

براون: على الفورمولا واحد تقبّل رخصة نتفليكس الفنيّة حتى وإن أزعجت البعض

فيرشتابن يُحافظ على صدارته في التجارب الثانية الصعبة في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

فيرشتابن يُحافظ على صدارته في التجارب الثانية الصعبة في البحرين

رينو ملتزمة بالبقاء في الفورمولا واحد "إلى الأبد" عبر ألبين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو ملتزمة بالبقاء في الفورمولا واحد "إلى الأبد" عبر ألبين

بينوتو: ساينز يجلب هواءً نقيًا تحتاجه فيراري بشدّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو: ساينز يجلب هواءً نقيًا تحتاجه فيراري بشدّة

أحدث الأخبار

فريق مرسيدس يتوقّع معركة محتدمة مع ريد بُل في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق مرسيدس يتوقّع معركة محتدمة مع ريد بُل في البحرين

بيريز يفتقر للوتيرة على مدار اللفّة الواحدة في سيارة ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز يفتقر للوتيرة على مدار اللفّة الواحدة في سيارة ريد بُل

نوريس يُقلّل من أداء مكلارين بعد التجارب الحرّة في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

نوريس يُقلّل من أداء مكلارين بعد التجارب الحرّة في البحرين

فيتيل: لا يزال هناك الكثير من الأداء المتاح بعد تجارب الجمعة الضعيفة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: لا يزال هناك الكثير من الأداء المتاح بعد تجارب الجمعة الضعيفة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.