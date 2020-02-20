فريق مرسيدس واثق من قانونية نظامه الجديد المثير للجدل

كشف الفريق بأنه أبقى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" مطلعًا على جميع عمليات تطوير هذا النظام، الذي أثار الجدل عندما شوهد لويس هاميلتون وهو يُحرك المقود نحوه على الخطوط المستقيمة الطويلة ما أدّى إلى تغيير في زاوية الإطارات الأمامية.

وهذا من شأنه أن يُؤدي نظريًا إلى حصول مرسيدس على إعداداتٍ أفضل ضمن المنعطفات فضلاً عن تقليل عامل "السحب" أو "الدراغ" على الخطوط المستقيمة مع حصول الصانع الألماني على سرعاتٍ إضافية.

وخلال معرض حديثه مع وسائل الإعلام، قال المدير التقني في مرسيدس جايمس أليسون بأنّ النظام الجديد يُعرف بـ "داس" وهو اختصار لنظام "التوجيه ثنائي المحور".

وأضاف "لدينا نظام في السيارة وهو عبارة عن فكرة جديدة. ولقد أطلقنا تسمية ’داس’ عليه. إنه يُقدّم بعدًا إضافيًا لنظام التوجيه والسائق إذ نأمل أن يكون مفيدًا خلال الموسم".

وأكمل "لكن كيف نستخدم هذا النظام ولمَ نقوم باستخدامه؟ لن نُفصح عن هذه الأمور!".

وسارع البعض إلى الكلام والتساؤل عن قانونية هذا النظام، لكنّ أليسون شدّد على أنّ الاتحاد الدولي للسيارات كان على درايةٍ به منذ البداية.

واختتم "هذه ليست أخبارًا جديدة بالنسبة للفيا، إذ تحدثنا معهم حيال هذا النظام من قبل. القوانين واضحة للغاية حيال ما هو مسموحٌ به في أنظمة التوجيه، ونحن واثقون بأنّ ما نستخدم حاليًا يتوافق معها".