فريق مرسيدس واثق من قانونية نظامه الجديد المثير للجدل

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
الحدث التالي خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
69 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
104 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
132 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
146 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
160 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
188 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
195 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
209 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
216 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
230 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
244 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
251 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
265 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
279 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق مرسيدس واثق من قانونية نظامه الجديد المثير للجدل

المشاركات
التعليقات
فريق مرسيدس واثق من قانونية نظامه الجديد المثير للجدل
من قبل:
, رئيس التحرير
20-02-2020

أعرب فريق مرسيدس عن ثقته بقانونية نظام التوجيه الجديد الذي ظهر للمرّة الأولى على سيارته اليوم الخميس، ثاني أيام التجارب الشتوية الأولى على حلبة برشلونة الإسبانية.

كشف الفريق بأنه أبقى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" مطلعًا على جميع عمليات تطوير هذا النظام، الذي أثار الجدل عندما شوهد لويس هاميلتون وهو يُحرك المقود نحوه على الخطوط المستقيمة الطويلة ما أدّى إلى تغيير في زاوية الإطارات الأمامية.

وهذا من شأنه أن يُؤدي نظريًا إلى حصول مرسيدس على إعداداتٍ أفضل ضمن المنعطفات فضلاً عن تقليل عامل "السحب" أو "الدراغ" على الخطوط المستقيمة مع حصول الصانع الألماني على سرعاتٍ إضافية.

وخلال معرض حديثه مع وسائل الإعلام، قال المدير التقني في مرسيدس جايمس أليسون بأنّ النظام الجديد يُعرف بـ "داس" وهو اختصار لنظام "التوجيه ثنائي المحور".

وأضاف "لدينا نظام في السيارة وهو عبارة عن فكرة جديدة. ولقد أطلقنا تسمية ’داس’ عليه. إنه يُقدّم بعدًا إضافيًا لنظام التوجيه والسائق إذ نأمل أن يكون مفيدًا خلال الموسم".

وأكمل "لكن كيف نستخدم هذا النظام ولمَ نقوم باستخدامه؟ لن نُفصح عن هذه الأمور!".

وسارع البعض إلى الكلام والتساؤل عن قانونية هذا النظام، لكنّ أليسون شدّد على أنّ الاتحاد الدولي للسيارات كان على درايةٍ به منذ البداية.

واختتم "هذه ليست أخبارًا جديدة بالنسبة للفيا، إذ تحدثنا معهم حيال هذا النظام من قبل. القوانين واضحة للغاية حيال ما هو مسموحٌ به في أنظمة التوجيه، ونحن واثقون بأنّ ما نستخدم حاليًا يتوافق معها".

المقال التالي
بيريز يضع ريسينغ بوينت في صدارة الحصة الصباحية لليوم الثاني من تجارب برشلونة

المقال السابق

بيريز يضع ريسينغ بوينت في صدارة الحصة الصباحية لليوم الثاني من تجارب برشلونة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب خضر الراوي

منصة السباق

جائزة بريطانيا الكبرى

جائزة بريطانيا الكبرى

١٨ يوليو - ٢٠ يوليو
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
سباق الأحد
الاثنين ١ ديسمبر
الاثنين ١ ديسمبر
16:07
23:58
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تغطية مباشرة لليوم الثاني من تجارب برشلونة الأولى 2020

2
فورمولا 1

"نظام مقود وإطارات" مرسيدس يثير الجدل في تجارب برشلونة

3
فورمولا 1

فريق مرسيدس واثق من قانونية نظامه الجديد المثير للجدل

19د
4
فورمولا 1

بيريز يضع ريسينغ بوينت في صدارة الحصة الصباحية لليوم الثاني من تجارب برشلونة

5
فورمولا 1

لوكلير: أزمنة اليوم الأوّل تعكس مقاربة فيراري الجديدة

أحدث ملفات الفيديو

إطلاق سيارة ويليامز 2020 00:55
فورمولا 1

إطلاق سيارة ويليامز 2020

لفة مع بيير غاسلي على متن سيارة ألفا توري 02:24
فورمولا 1

لفة مع بيير غاسلي على متن سيارة ألفا توري

مرسيدس دبليو11: لويس هاميلتون 02:00
فورمولا 1

مرسيدس دبليو11: لويس هاميلتون

مرسيدس دبليو11: توتو وولف 02:47
فورمولا 1

مرسيدس دبليو11: توتو وولف

مرسيدس دبليو11: فالتيري بوتاس 02:41
فورمولا 1

مرسيدس دبليو11: فالتيري بوتاس

أحدث الأخبار

فريق مرسيدس واثق من قانونية نظامه الجديد المثير للجدل
F1

فريق مرسيدس واثق من قانونية نظامه الجديد المثير للجدل

بيريز يضع ريسينغ بوينت في صدارة الحصة الصباحية لليوم الثاني من تجارب برشلونة
F1

بيريز يضع ريسينغ بوينت في صدارة الحصة الصباحية لليوم الثاني من تجارب برشلونة

راسل: لاتيفي "الموهوب" سيكون خصماً صعب الهزيمة
F1

راسل: لاتيفي "الموهوب" سيكون خصماً صعب الهزيمة

"نظام مقود وإطارات" مرسيدس يثير الجدل في تجارب برشلونة
F1

"نظام مقود وإطارات" مرسيدس يثير الجدل في تجارب برشلونة

ساينز: مكلارين لن تقدر دومًا على منافسة من يتلقون "مساعدات كبيرة" من فرق الصدارة
F1

ساينز: مكلارين لن تقدر دومًا على منافسة من يتلقون "مساعدات كبيرة" من فرق الصدارة

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
٢١ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.