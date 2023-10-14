فريق ماسا القضائي يمدد الموعد النهائي لتلقي ردّ رسمي إزاء دعوى لقب 2008

يرى ماسا أنه كان ضحية مؤامرة تسببت بحرمانه لقب موسم 2008، وذلك نتيجة تداعيات سباق جائزة سنغافورة الكبرى وفضيحة "كراش غيت".

حيث طلب فريق رينو آنذاك بإدارة فلافيو برياتوري، من سائقه نيلسون بيكيه الابن، التسبب عمداً بحادثة كي تدخل سيارة الأمان وبالتالي تتحسن فرق فوز زميله فرناندو ألونسو بالسباق. وهذا ما حصل بالفعل.

أما ماسا فخسر نقاطاً ثمينة جداً بسبب ذلك، لأن اللقب حُسم بفارق نقطة واحدة لصالح لويس هاميلتون سائق مكلارين آنذاك.

وجمع ماسا فريقاً قضائياً بهدف متابعة المسألة قانونياً، حيث ينتظر رداً رسمياً قبل نقل الدعوى إلى المحكمة العُليا البريطانية.

وصرّح الفريق القضائي بأن الموعد النهائي قد تم تمديده من 12 أكتوبر حتى 15 نوفمبر لإكمال التحقيقات اللازمة قبل اتخاذ الخطوات التالية.