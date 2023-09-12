فريق ماسا القضائي يأمل الحصول على دعم هاميلتون في دعوى لقب 2008
يأمل فريق فيليبي ماسا القضائي الحصول على دعم من قبل لويس هاميلتون بطل العالم لموسم 2008، وذلك ضمن الدعوى لتغيير نتيجة البطولة لذلك الموسم.
ضمن مقابلة مع عراب الفورمولا واحد ورئيسها الفخري السابق بيرني إكليستون، في وقت سابق من العام، تكلم حول معرفته مع تشارلي وايتينغ (رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ’فيا’ آنذاك) بفضيحة "كراش غيت" التي حصلت خلال سباق سنغافورة 2008، والتي تسبب بها نيلسون بيكيه الابن عن عمد بهدف منح زميله فرناندو ألونسو فرصة الفوز بالسباق.
لكنهما رغم ذلك قررا التغطية على المسألة وعدم جلبها للعلن.
وذلك الموسم، هو الموسم الذي خسره فيليبي ماسا بفارق نقطة واحدة فقط لصالح لويس هاميلتون سائق مكلارين حينها.
ولولا نتيجة سباق سنغافورة، لكان اللقب من نصيب البرازيلي الذي كان يقود على متن سيارة فيراري.
وبسبب تلك التصريحات، جمع ماسا فريقاً قضائياً لرفع دعوى يطالب فيها بحقه باللقب، مؤكداً أنه كان "ضحية مؤامرة" كلفته "ملايين اليوروهات" إضافة للأضرار المعنوية.
كما أكد البرازيلي أن هدفه من هذه الدعوى هو "جلب العدالة للرياضة" وليس التعويضات المالية.
لكن بيرناندو فيانا - أحد المحامين ضمن الفريق القضائي - يأمل بأن يدعم هاميلتون قضية ماسا والتي قد تؤدي نظرياً لحرمانه من لقب 2008 وبالتالي خسارة أولى ألقابه السبعة.
وضمن معرض كلامه مع "رويترز"، قال فيانا: "إنه سفير مهم للرياضة، ولطالما كان مدافعاً عن نزاهة الرياضة".
وأكمل: "إنه مواطن برازيلي شرفي، ومحبوب بشكل كيبر من قبل البرازيليين، لذا آمل أن يقدم دعمه لنا".
وتابع: "ليست لدينا أية نية سيئة على الإطلاق ضد هاميلتون".
من جهة أخرى، فإن فيراري - فريق ماسا السابق خلال موسم 2008 - لن تساعد ماسا في قضيته.
كما كشف فيانا ضمن نفس المقابلة، أن الفريق القضائي أخّر الموعد النهائي الذي منحه للفورمولا واحد و"فيا" للردّ على الرسالة الموجهة لهما، حتى منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول.
وضمن معرض كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" الأسبوع الماضي بعد تلك الرسالة، قال فيانا: "لقد طلبوا المزيد من الوقت، ونحن نقيّم المسألة داخلياً، إن كنا سننمنحهم مزيداً من الوقت".
وأكمل: "ما زالوا ضمن الوقت الممنوح لهم، نحن ننتظر ردهم. إن كان ردهم مناسباً بهدف خوض نقاشات معنا، حينها لا مشكلة".
واختتم: "إن لم يكن كذلك، وإن لم يكن ردهم مناسباً، فإننا سنسير قدماً بالدعوى القضائية التي قمنا بتأسيسها".
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