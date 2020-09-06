فريق فيراري يسحب الاستئناف بحقّ ريسينغ بوينت

بات الفريق الإيطالي آخر الفرق التي تسحب الاستئناف بحقّ ريسينغ بوينت بعد ويليامز ورينو ومكلارين، ما يعني بأنّ القضية انتهت فعليًا ولن تنتقل إلى محكمة الاستئناف الدولية.

ولكن قرار الحكام بالقضية الذي أصدر في سيلفرستون سيبقى ساريًا والذي ينصّ على معاقبة ريسينغ بوينت بـ 400 ألف يورو وشطب 15 نقطة من رصيد الفريق في ترتيب بطولة الصانعين.