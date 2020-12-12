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فريق فيراري حزينٌ لخسارته دعم كاميليري "المذهل"

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فريق فيراري حزينٌ لخسارته دعم كاميليري "المذهل"

قال فريق فيراري للفورمولا واحد أنّه حزينٌ بخسارة مستوى الدعم الذي يُقدّمه لويس كاميليري المدير التنفيذي للشركة، لكنّه غير قلقٍ إزاء أيّ تأثيرٍ على المدى القصير على الفريق.

فاجأ كاميليري الجميع بإعلانه يوم الخميس أنّه سيتقاعد بشكلٍ فوريق، وذلك بعد معاناته مع فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة.

وجاء ذلك القرار ليترك جون إيلكان رئيس فيراري في دور المدير التنفيذي المؤقّت مستلمًا مهام كاميليري إلى أن يتمّ العثور على خليفته.

وكان كاميليري من كبار داعمي فريق الفورمولا واحد ودعم الخطّة طويلة الأمد التي وضعها ماتيا بينوتو مدير الفريق من أجل إرجاع الفريق إلى مقدّمة البطولة.

وقال لورون ميكيز المدير الرياضيّ لفيراري أنّ قرار كاميليري جاء بشكلٍ مفاجئ ولم يكن مثاليًا.

وقال: "كان مفاجئًا لنا جميعًا، عندما تلقينا مذكّرة من رئيسنا. لم يكن أيٌ منّا على علمٍ بذلك. هكذا تسير الأمور في هذه الأوضاع".

وأضاف: "أعتقد بأنّكم شاهدتم ما قاله رئيسنا على صعيد التفكير وراء ذلك القرار. يجب تفهّم ذلك كونه يبدو أنّه عانى بشكلٍ سيّئ جدًا من فيروس كورونا، وبالرغم من أنّ ذلك لم يُهدّد حياته، فإنّ الوضع كان قاسيًا جدًا".

وأردف: "أنا متأكّدٌ من أنّ ذلك ليس السبب الوحيد. لكن بالتأكيد بالنظر إلى الوضع الذي يتواجد فيه، وتاريخه وإنجازاته، فإنّ ذلك يدفعك للتفكير في أولويّاتك بشكلٍ مختلف".

وأكمل: "ذلك مؤسف بالنظر إلى مستوى الدعم الذي كنّا نتلقّاه من لويس، وبييرو فيراري ورئيسنا جون من خلال ماتيا، كان ذلك لا يُصدّق طوال هذين العامين، خاصة هذا العام في وقت الأزمة".

وقال ميكيز أنّ لعب إيلكان لدورٍ إضافيٍ الآن يُعدّ إيجابيًا، كونه يضمن بعض الاستقرار.

وقال حيال ذلك: "الأمر الجيّد بالنسبة لنا هو استلام رئيسنا لهذا الدور المؤقّت كذلك، ما يعني أنّ ذلك سيمنحنا الاستقرار والاستمراريّة المناسبة على صعيد الدعم".

وتخوض فيراري سباق أبوظبي من دون بينوتو نهاية هذا الأسبوع بعد أن نصحه الأطباء بالعودة إلى إيطاليا بعد مرضه في البحرين.

وقال ميكيز أنّه بات في حالٍ أفضل الآن وسيدعم الفريق من مقرّه في مارانيللو.

وقال الفرنسي: "لم يكن في حال جيّدة عندما كنّا معًا يوم الإثنين والثلاثاء في البحرين، لذا طلب منه الأطبّاء العودة إلى إيطاليا للاستراحة والتعافي".

وأضاف: "لم يكن لذلك علاقة بفيروس كورونا، إنّه في حال أفضل. تحدّثنا قرابة 10 مرّات اليوم، وهو نشطٌ جدًا، ويتعافى بشكلٍ جيّد الآن".

واختتم بالقول: "لذا أنا متأكّدٌ من أنّها سيكون معنا عن بُعد طوال عطلة نهاية الأسبوع، مثلما كان ليكون عليه الوضع لو كان معنا على الحلبة. أنا متأكّدٌ من أنّه سيستعيد كامل عافيته قريبًا جدًا".

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