فريق ساوبر يتكلم حول استراتيجيته لاستعمال اسم ستايك في 2024 

في الموسم الماضي، حظي الفريق بدعم ستايك لأول مرة وتم دمج الراعي ضمن الاسم الكامل للمجموعة، التي كانت تسمى ألفا روميو آنذاك.

ومع ذلك، في بعض البلدان استخدم الفريق شعارات شركة "كيك" الشقيقة لـ "ستايك" وصولاً إلى إطلاق تصميم خاص للسيارة في جائزة بلجيكا الكبرى. كما كانت علامة "كيك" موجودة على السيارات في أستراليا وإسبانيا وقطر.

ومع غياب آلفا روميو الآن، تشارك ساوبر تحت اسم ستايك أف1 هذا العام، لذا سيكون الأمر أكثر وضوحاً في تلك الفعاليات التي سيتم فيها استخدام هوية "كيك" بدلاً من "ستايك".

ساوبر سي44 تصوير: فريق ساوبر

قال ألوني برافي: "كما تعلمون، تناوبنا في العام الماضي بين اسمين مختلفين وفقاً للبلدان المختلفة التي نتنافس فيها. سنلتزم تماماً بجميع القوانين المحلية المعمول بها".

وأكمل: "كما كان الحال في العام الماضي، لدينا شركة ’كيك’ كإحدى أهم شركائنا، لذا في الأماكن التي لن نتنافس فيها بصفتنا ’ستايك أف1’، سنستخدم اسماً ثانياً".

كما اعترف ألوني برافي على هامش حدث الإطلاق أن الابتعاد عن اسم آلفا روميو منح الفريق المزيد من المرونة فيما يتعلق بالتسويق.

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وقال: "هذا العام، بالطبع، بالنسبة لنا بات الأمر أسهل".

واختتم: "لكن بالطبع، يجب أن يتم دعم ذلك أيضاً بالنتائج على الحلبة. نحن جميعاً نعمل معاً لتقديم عمل أفضل وأداء أقوى".